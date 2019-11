TIM proroga la promo per smartphone a rate senza anticipo e accoglie Xiaomi Mi Note 10 e

Alitalia - è ufficiale la set TIM a proroga : ministro Patuanelli concede fino al 21 novembre per la presentazione dell’offerta vincolante : La settima proroga per Alitalia ora è ufficiale : il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli , ha concesso fino al 21 novembre per la presentazione dell’offerta vincolante . La proroga , si legge in una nota del Mise, è subordinata a due condizioni: intervento diretto dei commissari e immediato confronto con gli offerenti, oltre a una richiesta di aggiornamento quotidiano sullo stato di avanzamento dei lavori. La richiesta di proroga ...

Alitalia - setTIMa proroga per l’offerta vincolante. Atlantia mette quattro paletti per partecipare al piano di rilancio : settima proroga per Alitalia. Dopo 29 mesi di gestione straordinaria arriva l’ennesimo rinvio. La cordata guidata dalle Ferrovie dello Stato non è riuscita a formalizzare un’offerta definitiva per il vettore italiano. Atlantia si è detta disponibile a proseguire il confronto per la definizione di un’offerta vincolante, ma pone quattro condizioni per andare avanti. Inoltre, sullo sfondo, resta il fatto che per il gruppo dei ...