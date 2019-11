Thiago Motta | “Sono contentissimo dello spirito di squadra dimostrato dai miei giocatori”

Thiago Motta : “Ancelotti è una persona fantastica - continuerà a fare bene il proprio lavoro” : Nel post partita di Napoli-Genoa ai microfoni di Dazn è intervenuto l’allenatore del Genoa, Thiago Motta. “Non so se è stata la nostra migliore partita, ma sono contentissimo dello spirito di squadra. Da quando sono arrivato cerco di mostrare ai ragazzi che questa è la strada giusta. Sono contentissimo della strada fatta insieme” Come vede Carlo Ancelotti? “Carlo lo vedo sempre bene, è una persona fantastica con la quale ...

Napoli-Genoa - Thiago Motta : “sono contentissimo per lo spirito di squadra. Allenare Pandev è un privilegio” : Un ottimo punto quello conquistato dal Genoa in trasferta contro il Napoli. I rossoblu hanno avuto anche diverse occasioni, specialmente nel secondo tempo, per portare a casa il bottino pieno. Al termine della gara Thiago Motta si è presentato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore del Genoa. “Non so se è la nostra miglior partita, ma sono contentissimo per lo spirito di squadra che hanno mostrato i miei ...

Napoli-Genoa live - le formazioni ufficiali : Ancelotti sceglie Lozano - Thiago Motta si affida a Pandev : Napoli-Genoa live – Si gioca al San Paolo la partita serale di questo sabato di Serie A. Di fronte Napoli e Genoa. Momento a dir poco nero per i partenopei. Contestazioni e situazioni poco chiare sono all’ordine del giorno. I risultati non sono dei migliori, specialmente in campionato. Gli azzurri devono risollevarsi. Non sarà facile contro i rossoblu di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha raccolto solo una vittoria e due ...

Genoa - panchina in discussione! Il possibile sostituto di Thiago Motta : Thiago Motta già verso l’esonero Questa sera al San Paolo il Genoa deve cercare di far bene, il suo tecnico Thiago Motta è già a rischio panchina, a tale riguardo, ecco quanto si legge dal portale del giornalista Pedullà: La sconfitta contro l’Udinese ha creato ancora più scontento in Preziosi, al quale non è piaciuta la gestione del tecnico nella gara contro i friulani. Quindi il match in casa del Napoli sarà delicato, il ...

Genoa - Thiago Motta : “Il Napoli è compatto - dobbiamo fare attenzione!” : “Penso solo al Genoa, ma il Napoli ci preoccupa molto. E’ una squadra da Champions e avranno voglia di riscatto”. Così Thiago Motta alla vigilia della trasferta che vedrà il Grifone affrontare al San Paolo il Napoli del suo ex allenatore Ancelotti. “Affronteremo una squadra da Champions e sicuramente sarà uno stimolo in più per noi ma andremo con una grande voglia di fare la partita – ha spiegato ...

Napoli-Genoa - le probabili formazioni : problemi in difesa per Ancelotti - Thiago Motta senza Kouamé : Napoli-Genoa, le probabili formazioni – Si gioca al San Paolo l’anticipo serale del sabato. In campo Napoli e Genoa. Partenopei reduci da un momento delicatissimo. L’ambiente non è sereno, turbolenze dopo la gara di Champions League contro il Salisburgo. I calciatori hanno deciso di interrompere volontariamente il ritiro fissato dopo la gara contro la Roma. I tifosi hanno pesantemente contestato la squadra in allenamento ...

Genoa - Thiago Motta verso il Napoli : 'Se fossi al posto di Schone ringrazierei i compagni' : Napoli nel mirino del Genoa. Mister Thiago Motta si aspetta un Grifone coraggioso al San Paolo, in grado di portare a casa un risultato positivo. Obiettivo non semplice, dal momento che gli azzurri sono a caccia di punti pesanti per ricompattare tutto l'ambiente dopo le note polemiche tra la squadra e la società. Una situazione non semplice per il Genoa, che affronterà gli azzurri in un clima rovente. Thiago Motta sul Napoli: 'Grande stimolo per ...

Thiago Motta : “Ancelotti è una persona fantastica. Vedo un Napoli compatto” : Su Tuttomercatoweb le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa, Thiago Motta, in conferenza stampa. Domani la squadra sarà l’avversaria del Napoli al San Paolo. “E’ uno stimolo in più per noi affrontare il Napoli e andremo con la grande voglia di fare una grande partita. Dire che sia il momento giusto è difficile. Ancelotti è una persona fantastica, gli auguro sempre il meglio. Per quello che Vedo da fuori, ed è ...

Genoa-Udinese - le parole di Thiago Motta e Gotti : il vice-allenatore friulano chiarisce il suo ruolo : Importantissima vittoria dell’Udinese contro il Genoa. In panchina c’era Luca Gotti, allenatore ad interim dei friulani come lo stesso protagonista ha ribadito ai microfoni di Sky Sport: “Oggi ho visto una squadra che ha reagito alla grande alle difficoltà che sta attraversando in questo periodo. Noi abbiamo una rosa molto particolare perché molto livellata nei suoi elementi e ogni domenica le scelte non sono semplici per ...

Formazioni ufficiali Genoa-Udinese : sorpresa Saponara per Thiago Motta : Formazioni ufficiali Genoa-Udinese – Genoa e Udinese si sfidano nell’undicesima giornata di Serie A. Il Grifone ha vissuto un momento di estasi con l’arrivo di Thiago Motta in panchina. La rimonta contro il Brescia ha dato tre punti fondamentali per la corsa salvezza. L’impegno contro la Juventus, proibitivo sulla carta, ha visto il Genoa tenere testa fino ai minuti di recupero, quando è stao beffato da un calcio di ...

Probabili formazioni Genoa-Udinese : Gumus o Pandev per Thiago Motta - pochi cambi per i bianconeri : Probabili formazioni Genoa-Udinese – Tre scontri salvezza nel pomeriggio domenicale di Serie A. Tra questi c’è Genoa-Udinese. Cerca la tranquillità la squadra rossoblu, con il nuovo corso Thiago Motta, la vittoria contro il Brescia e il pari sfiorato allo Stadium. Chi invece non vive momenti tranquilli è il club bianconero, con l’ufficialità dell’esonero di Tudor e il momentaneo traghettamento di Gotti in attesa del ...

Juventus-Genoa - Thiago Motta polemizza : “l’arbitro è stato severissimo con noi” : E’ un Thiago Motta amareggiato più che polemico quello che commenta la sconfitta del Genoa contro la Juventus, maturata soltanto nel finale: “Mi rimane l’amarezza per il risultato, ma posso tornare a casa tranquillo perché ho visto una bella squadra. Abbiamo dimostrato su un campo difficile di potercela giocare alla pari fino alla fine, devo essere solo contento e ringraziare i miei giocatori, che hanno dimostrato di ...

Juventus - Sarri punta il Genoa : “la classifica è bugiarda - sarà dura. Thiago Motta? Ho studiato anche il Psg U19” : L’allenatore della Juventus ha presentato il match con il Genoa, sottolineando di aver studiato a fondo anche le idee di Thiago Motta Il pareggio di Lecce da riscattare, tornando a vincere già domani all’Allianz Stadium contro il Genoa. La Juventus vuole dimenticare il mezzo passo falso del Via del Mare, concentrandosi sulla sfida con la squadra di Thiago Motta, reduce dal successo sul Brescia. Tano ...

Juventus-Genoa - Thiago Motta non ha paura : “avversaria fortissima - ma so come affrontare i bianconeri” : L’allenatore del Genoa ha parlato alla vigilia del match con la Juventus, in programma domani all’Allianz Stadium Prima partita e prima vittoria per Thiago Motta sulla panchina del Genoa, un successo arrivato in rimonta con il Brescia, steso dai tre subentrati mandati in campo dall’allenatore italo-brasiliano. Tano Pecoraro/LaPresse Adesso c’è l’ostacolo Juve, una partita difficilissima che il neo allenatore ...