Terremoto Ischia | inaugurati sei alloggi a Casamicciola

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Sono statistamane aseidell’ACER Campania, danneggiati nel sisma del 2017 e ripristinati dall’Agenzia. Glifanno parte di un edificio che sorge in via Castanito, nella parte alta del comune ischitano e che per i seri danni subiti fu dichiarato inagibile e sgomberato dai vigili del fuoco all’indomani del, lasciando circa 30 persone senza casa. La restituzione degliai proprietari e’ avvenuta nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il Presidente dell’ACER Campania David Lebro, l’assessore campano all’Urbanistica Bruno Discepolo ed il sindaco diGiovan Battista Castagna. L’immobile rispristinato e’ stato certificato per sicurezza statica ed integrita’ strutturale cosi’ da consentirne la fruizione totale senza alcun pericolo per quanti ci ...

