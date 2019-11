Tartufi in calo | colpa del clima ma anche dei cinghiali | “Dagli anni ’70 ad oggi

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) Iostacolo la crescita dei, schiacciando il terreno e impedendo lo sviluppo dei preziosi funghi. Questi dvanno ad aggiungersi a quelli causati dall’antropizzazione e dal, responsabili nel loro complesso di un crescente e costantedella produzione. A fare il punto con l’ANSA della situazione del comparto è il ricercatore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria a Gorizia, Gilberto Bragato, esperto di suoli e ambientigeni da oltre 30. “Ipur essendo scavatori non sono, come molti potrebbero pensare, particolarmente ghiotti di– spiega Bragato – tuttavia costituiscono una grave minaccia per la produzione sia per le tartufaie naturali sia per quelle coltivate. Un problema che sicuramente è stato acuito negli ultimidalla loro ...

