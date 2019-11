Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) La vittoria dell’imitatore Antonio– neidi Marco– aldeidi “” non è stata una sorpresa. Il “Campione di2019” ha sbaragliato la concorrenza di altri undici artisti e si è aggiudicato, oltre a una targa, 30mila euro che donerà a una Onlus benefica. Però Lidia Schillaci ha giocato tutte le sue carte, proponendo come asso nella manica, una sorprendente Whitney Houston sulle note della difficilissima “I Will Always Love You”. Il pubblico in studio, infatti, ha fischiato il responso della classifica finale, che l’ha vista al secondo posto trae Francesco Monte, terzo classificato e vincitore della puntata con un ottimo John Legend. Lo, iniziato in vistoso ritardo, alle 21:50, a causa dell’eccezionale messa in onda di “Viva RaiPlay” di Fiorello, prima dei “Soliti Ignoti – ...

insecuremind_ : Ieri sera sono andata al programma di Tale e Quale e Francesco Monte mi ha visualizzato la storia e risposto. Tutto ok. - Noovyis : (Tale e Quale Show, Mezzancella nei panni di Mengoni vince il torneo dei campioni. Roberta Bonanno hot con Carlo Co… - MarianoMoselli : @taleequaleshow @lidiaschillaci @RealWhitney Bravissima ma che c***o Whitney Houston ha scritto e interpretato mili… -