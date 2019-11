Tale e Quale Show 2019 | il Torneo | vince Antonio Mezzancella

Tale e Quale Show : Francesco Monte - irriconoscibile - vince la puntata. “Devi fare il cantante!” : A Tale e Quale Show trionfa ancora Antonio Mezzancella che, dopo aver vinto l’ottava edizione nel 2018, si è classificato al primo posto del Super Torneo. Le sue ultime tre performance (quelle di Ultimo, Luciano Ligabue e Marco Mengoni) hanno lasciato davvero il segno nel Talent condotto da Carlo Conti, con il 39enne che si è aggiudicato tutti i punti extra assegnati dai coach. Il premio dell’assegno da 30mila euro sarà devoluto interamente a ...

Tale e Quale Show - pubblico furioso prima della finale. Cosa è successo : Polemiche per l’ultima puntata di Tale e Quale Show. prima che si tenesse la finale del programma che premia i migliori imitatori, è successa una Cosa che ha fatto infuriare il pubblico. Ma Cosa è successo? Cosa ha fatto tanto arrabbiare i telespettatori? Il ritardo con cui la puntata è iniziata. Alle 21.50, tanto per farvi capire, la puntata non era ancora iniziata. Ora capiamo che si tratta della finale e ci vuole un po’ di suspence. Ma anche ...

Ascolti tv 8 novembre - Tale e Quale trionfa - lieve calo per Fiorello : i dati : Ascolti tv 8 novembre 2019, ecco chi ha vinto la serata tra Tale e Quale Show e L’Isola di Pietro Oh, la settimana è finalmente terminata! Oggi è sabato e ieri…era venerdì! E dunque ieri sera la televisione ha fatto un’ottima compagnia agli italiani, visto che ogni canale proponeva qualcosa di interessante e divertente. Su […] L'articolo Ascolti tv 8 novembre, Tale e Quale trionfa, lieve calo per Fiorello: i dati proviene ...

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22% - L’Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta con il 21.6% - Amadeus gongola (23.1%). Vita in Diretta leader (14.3%) : Carlo Conti e Roberta Bonanno (che imita Claudio Villa) Nella serata di ieri, Venerdì 8 novembre 2019, su Rai1 – dalle 21.47 alle 0.26 – la finale del torneo di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.964.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 ...

Tale e Quale Show : Francesco Monte imita John Legend con “All of me” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 8 novembre: l’imitazione di Francesco Monte che canta “All of me” di John Legend. Ecco il video. Si è concluso il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, andato in onda ieri, venerdì 8 novembre su Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Antonio Mezzancella trionfare (guarda qui). Tale e Quale Show adesso osserverà una settimana di pausa e poi tornerà il 22 novembre con Tali e Quali, con gli ...

Tale e Quale Show 2019 - il Torneo : vince Antonio Mezzancella : È Antonio Mezzancella il vincitore del Torneo di Tale e Quale Show, edizione 2019. L'imitatore, concorrente dell'edizione precedente, è riuscito a conquistare la giuria e i coach nella finale del Talent Show del venerdì sera di Rai 1, andata in onda l'8 novembre 2019. L'ultima esibizione che gli ha garantito il gradino più alto del podio è stata quella di Marco Mengoni, con il brano Hola (I say). Antonio Mezzancella, secondo nella classifica ...

Tale E QUALE SHOW 2019 - FINALE/ Classifica e diretta : standing ovation per Penna ma.. : FINALE TALE e QUALE SHOW 2019, diretta 8 novembre:5t si eleggere il vincitore del torneo dei campioni. Ospiti della FINALE sono Gigi Proietti e Sergio Castellitto.

VLADIMIR LUXURIA E' ALBERTO CAMERINI/ Cerca riscatto dopo... - Tale e Quale Show 2019 - : VLADIMIR LUXURIA è ALBERTO CAMERINI in questa finalissima di Tale e Quale Show 2019 in onda questa sera, potrà salire sul podio questa sera?

Tale e Quale - Antonio Mezzancella : “Farò un programma di cucina” : Antonio Mezzancella concorrente de Il boss delle pizze dopo Tale e Quale Show Antonio Mezzancella è sicuramente uno dei concorrenti più amati di quest’ultima edizione del Torneo dei campioni di Tale e Quale Show. E di questa esperienza nel Talent show vip condotto da Carlo Conti ha parlato abbondantemente sull’ultimo numero del magazine Ora. Ma non è finita qua perchè Antonio Mezzancella di Tale e Quale Show ha anche colto ...

Antonio Mezzancella e la fidanzata ballerina di Tale e Quale : come procede la storia : Antonio Mezzancella parla dell’amore sbocciato nello Show di Carlo Conti con la ballerina di Tale e Quale Antonio Mezzancella è fidanzato da tre anni con una delle ballerine del corpo di ballo di Tale e Quale, Georgia Manci. I due si sono conosciuti dietro le quinte del programma di Carlo Conti, dov’è scattata subito la […] L'articolo Antonio Mezzancella e la fidanzata ballerina di Tale e Quale: come procede la storia proviene ...