Fonte : ilgiornale

(Di sabato 9 novembre 2019) Francesca Galici Belen Rodriguez ha aperto il suo profilo Instagram a una riflessione personale che vuole essere anche uno sprono per chi la segue e, tra i tanti commenti ai quali ha risposto, ne spicca uno nel quale parla della presunta gelosia di suo marito Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate della tv. Col suo sorriso, ma soprattutto con le sue curve, ha conquistato il pubblico italiano, che la segue soprattutto sui social. Tra una foto sexy e un'altra, Belen ha voluto lanciate un messaggio motivazionale ai suoi tantissimi fan, raccontando la sua esperienza personale e spiegando che per lei non è stato facile raggiungere quest'obiettivo. “Ogni giorno me ne accorgo di più quanto possa essere soddisfacente amare il proprio lavoro, lo so, non è facile, ci vuole “fortuna”, ma lottate, non vi arrendete quando qualcuno vi dirà....ma cosa? ....Che lavoro vuoi fare? ...

Italia_Notizie : 'Stefano geloso? Se n'è fatto una ragione' - Notiziedi_it : “Stefano geloso? Se n’è fatto una ragione” - zazoomnews : Belen Rodriguez: gli anni difficili confessione. Stefano geloso? La verità - #Belen #Rodriguez: #difficili -