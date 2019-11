Fonte : eurogamer

(Di sabato 9 novembre 2019) Di recente l'account Twitter di Ubisoft Spain ha pubblicato una nuova immagine relativa al leggendario Sam Fisher ed il web è (ovviamente) impazzito, partorendo le più svariate teorie a riguardo ad un nuovo capitolo della.L'immagine è accompagnata dalla dicitura "Bisogna capire l'oscurità per affrontarla", questo ha portato in molti a pensare che sia inqualcosa. Ubisoft ha annunciato tempo fa di avere in cantiere un titolo VR di(in collaborazione con Facebook) e lo scorso luglio è stato confermato che Facebook ha firmato un accordo di esclusiva per dei titoli VR su Assassin's Creed e.La compagnia francese ha inoltre in cantiere due nuovi titoli AAA previsti per il prossimo anno fiscale. Potrebbe trattarsi di un nuovo capitolo dio magari delle remaster\remake della trilogia orginale? In attesa di ulteriori sviluppi vi invitiamo a ...

franbellino : Splinter Cell, Ubisoft pubblica un'immagine su Twitter: nuovo gioco in arrivo? - - Eurogamer_it : Splinter Cell: in arrivo qualche novità sulla serie? - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Splinter Cell, da Ubisoft un possibile indizio sul ritorno della serie #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #… -