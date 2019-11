Sono una mamma e lavoro da 20 anni La Balivo risponde alla polemica sulla

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) “Ma come si fa a pensare che parlassi seriamente?una conduttrice donna che lavora da 20in televisione, che va tutti giorni a lavorare almeno 8 ore come fanno tutte le donne,sposata e ho tre figli in casa, come si fa ad immaginare che io sia contro l’autonomia delle donne? Io non facevo l’ospite,la conduttrice del programma, mi sembra che più di un utente abbia usato la mia frase sarcastica per avere qualche condivisione e qualche retweet in più!”.È quanto sottolinea all’Adnkronos Caterinain merito alle polemiche scatenate da alcuni utenti sui social a proposito di una sua battuta in risposta a una provocazione di Vittorio Sgarbi, ospite del programma ‘Vieni da Me’, in onda su Rai1.Il critico d’artedomanda della conduttrice che gli chiedeva se sapesse fare la lavatrice ha risposto: ...

