Sondaggio Izi | dopo crisi Ilva il centrodestra vola | vicino al 49 %

Sondaggio di Fabrizio Masia ad Agorà sull'Ilva : "Per la maggioranza degli italiani è colpa di questo governo" : Bastonata al governo dal Sondaggio di Emg Acqua illustrato in diretta da Fabrizio Masia ad Agorà su Raitre sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di Arcelor-Mittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilime

Sondaggio Ixè : se si votasse con maggioritario vincerebbe coalizione di governo PD-M5S-Renzi : A Cartabianca ieri sera sono stati svelati i risultati di un nuovo Sondaggio politico condotto da Ixè. Viene confermata la tendenza evidenziata anche da altri istituti, ossia che tutti i principali partiti, dalla Lega al MoVimento 5 Stelle, dal PD a Forza Italia, sono in calo, mentre Fratelli d'Italia continua a crescere. Una nota leggermente diversa riguarda il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che Swg per esempio dà in ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : brutte notizie per Matteo Renzi. Italia Viva scende in picchiata : "La Lega perde lo 0,8 per cento attestandosi comunque come primo partito". Il Sondaggio di Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana delinea un clima molto chiaro: "Quasi tutte le forze politiche calano. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, rispetto alla scorsa settimana, non subisce variazioni