Sinner | altro che Next Gen | il presente é tutto tuo! De Minaur ko in finale | il giovane

(Di sabato 9 novembre 2019)strepitoso questa sera a Milano! Deasfaltato in tre set, l’azzurro è il nuovo campione delleGen ATP Finals Jannicknella storia: il 18enne di San Candido è il nuovo campione delleGen ATP Finals. Un percorso impeccabile quello del giovanissimo tennita italiano, entrato quest’anno nella top ten mondiale:ha incassato una sola sconfitta nel torneo svoltosi all’Allianz Cloud di Milano, una sconfitta indolore, arrivata quando l’azzurro era già qualificato per le semifinali. Dopo aver sconfitto Tiafoe,è sceso oggi in campo con una carica speciale, motivato a portare a casa questo prestigioso titolo e ce l’ha fatta senza troppe difficoltà.ha trionfato infatti questa sera contro l’australiano De, dopo un’ora e 6 minuti di gioco, col punteggio di 4-2, 4-1, 4-2. AFP/LaPresse Il tennista ...

