Sigarette elettroniche | scoperta la probabile causa dell' epidemia che ha fatto 39 morti

Sigarette elettroniche - USA : “Vitamina E acetato forte causa di malattie” : La vitamina E acetato, un ingrediente aggiunto ai prodotti a base di tetraidrocannabinolo (Thc) – uno dei maggiori principi attivi della cannabis – è stata identificata come una “causa molto forte” nella malattie collegate alle Sigarette elettroniche che negli USA hanno fatto ammalare 2051 persone, uccidendone una quarantina. Lo ha reso noto l’agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), lasciando ...

Tassa sulle Sigarette : quanto costa - chi riguarda (non quelle elettroniche) e quanto vale : Tassa sulla sigarette sì, sulle sigarette elettroniche no. Contrordine su alcune tasse previste in manovra – non ci sarà nemmeno l'aumento della cedolare secca sugli affitti a canone concordato che resta al 10% - dopo la debacle patita dalle forze di governo nel voto regionale in Umbria che ha eletto presidente Donatella Tesei. Anche se la quadra definitiva non c'è ancora, il vertice di maggioranza ha concordato ...

Salute : le patologie “da svapo” non imputabili alle Sigarette elettroniche : Tra il 24 ed il 26 settembre a Washington si è svolta l’edizione 2019 del Forum globale sul tabacco e la nicotina, uno degli eventi più importanti del settore. L’evento ha rappresentato un’occasione importante per discutere di prodotti a rischio ridotto, come ad esempio le sigarette elettroniche. In tal senso, tempismo e location non potevano essere più adatti: gli Stati Uniti, infatti, sono scossi da alcuni mesi da una sorta di ‘epidemia’ di ...

La catena di supermercati sudcoreana GS25 non venderà più le Sigarette elettroniche di Juul Labs : La catena di supermercati sudcoreana GS25 non venderà più le sigarette elettroniche dell’azienda statunitense Juul Labs. Ieri il ministro della Sanità sudcoreano Park Neung-hoo le aveva definite «un rischio serio per la salute delle persone» e aveva invitato a smettere

Allerta Sigarette elettroniche - come stanno "davvero" le cose secondo i produttori : "come Anafe invitiamo i vapers ad affidarsi esclusivamente a canali e rivenditori autorizzati, evitando l'acquisto di...

Allerta ISS Sigarette elettroniche 'Solo per vigilare' - ma in Italia non ci sono problemi : Il richiamo a vigilare è partito dallo Snap, Sistema Nazionale di Allerta Precoce, su segnalazione dell'Osservatorio Europeo sulle droghe e tossicodipendenze; Allerta di secondo grado su una scala di 3, che riguarda "lievi danni alla salute", da rintracciarsi esclusivamente sulle sostanze nocive che vengono utilizzate negli apparati per lo svapo. Fino ad ora i casi di malattie polmonari che si possono collegare all'uso di sigarette elettroniche ...

Sigarette elettroniche - l’Istituto Superiore di Sanità innalza il grado dell’allerta da 3 a 2 : L’allarme è stato lanciato alle Regioni e al ministero della Salute dopo quanto sta accadendo in Usa

L’Istituto superiore sanità avverte contro le Sigarette elettroniche : “Rischi di lesioni polmonari” : Si tratta di un livello medio di allerta che ha lo scopo di vigilare la situazione rispetto alle malattie polmonari che affliggono i fumatori di sigarette elettroniche. Secondo l'Iss, c'è la necessità di monitorare l'insorgenza di gravi lesioni polmonari che si sono riscontrate negli Stati Uniti, in cui ci sono anche stati casi di decesso.Continua a leggere

Sigarette elettroniche - è scattata l'allerta in Italia : "Troppe sono ancora le informazioni che non si conoscono sugli effetti sulla salute". Allerta di grado 2: l'Istituto...

Iss : vigilare su Sigarette elettroniche : 12.18 L'Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha diramato un'allerta 2 (grado intermedio su 3 ) sulle sigarette elettroniche, al Ministero della Salute e agli assessorati regionali di tutta Italia. L'obiettivo, anticipa Il Messaggero, è "vigilare sulla grave malattia polmonare tra le persone che utilizzano le sigarette elettroniche", e in particolare alcuni liquidi, e monitorare l'insorgenza delle gravi lesioni polmonari riscontrate in Usa. ...

"Vigilare sui danni polmonari delle Sigarette elettroniche". L'allerta dell'Iss dopo i casi negli Usa : L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha diramato un’allerta di grado 2 (quello intermedio su 3 gradi) sulle sigarette elettroniche al Ministero della Salute e agli Assessorati regionali di tutta Italia. L’obiettivo, come anticipa il quotidiano Il Messaggero, è “vigilare sulla grave malattia polmonare tra le persone che utilizzano le sigarette elettroniche”, e in particolare alcuni liquidi, e monitorare ...

Le Sigarette elettroniche non macchiano i denti : Niente denti macchiati con le sigarette elettroniche. Come si sa, le sigarette classiche col tempo provocano vere e proprie macchie sui denti e questi ultimi, da un bianco o comunque da un colore molto chiaro cominciano a mostrare un colore giallastro se non marrone. Questo cambiamento di colorazione non è causato, come si suole pensare, dalla nicotina, ma dal catrame contenuto nelle sigarette stesse. Ebbene, secondo uno studio condotto da ...

Le Sigarette elettroniche? No - non sono innocue. Ecco perché : (foto: Getty Images) Lo status delle sigarette elettroniche, dal loro arrivo sul mercato e tra i consumatori, a oggi è cambiata. Se inizialmente, almeno per molti, l’idea era che fossero prodotti sicuri, e di certo meno dannosi delle tradizionali bionde, ultimamente la loro immagine è stata di certo ridimensionata. Lo hanno fatto negli anni gli studi che si sono accumulati sulla sicurezza delle sigarette elettroniche, pur tra tutti i ...

Le Sigarette elettroniche? No - non sono innocue : (foto: Getty Images) Lo status delle sigarette elettroniche, dal loro arrivo sul mercato e tra i consumatori, a oggi è cambiata. Se inizialmente, almeno per molti, l’idea era che fossero prodotti sicuri, e di certo meno dannosi delle tradizionali bionde, ultimamente la loro immagine è stata di certo ridimensionata. Lo hanno fatto negli anni gli studi che si sono accumulati sulla sicurezza delle sigarette elettroniche, pur tra tutti i ...