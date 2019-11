Sharon Stone replica sul palco l’accavallamento che le cambiò la vita | “Nel segno di

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 9 novembre 2019) Quel gesto, un semplice accavallamento di gambe, nel film “Basic Instinct” del 1982, le ha cambiato laper sempre e l’altra seralo ha riproposto a Berlino suldel GQ Men of The Year dove è stata premiata come donna dell’anno. “Il regista mi chiese: ‘Puoi passarmi le mutande? Perché nella scena non dovresti averle. Ma noi non vedremo nulla’. Ho detto sì, ma non sapevo che quel momento avrebbe cambiato la mia”, racconta l’attrice. Un accavallamento che è diventato uno dei più iconici della storia del cinema e che l’attrice, 61 anni, ha volutore a 27 anni di distanza davanti ad una platea a cui ha chiesto di fare lo stesso. Più sexy che mai in un abito nero attillato e scollatissimoha eto però l’effetto “hot” anche per rispetto del figlio 19enne che l’ha ...

