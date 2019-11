SCUOLA Traccia di storia | chi sono i nemici della vera maturità ?

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 9 novembre 2019) Lorenzo Fioramonti ha affermato di aver ripristinato ladinelle prove scritte di. Una iniziativa che colma una lacuna nazionale

senondopoquando : Mai avuta una traccia così ella a scuola. #IlCollegio - unstveady : mi faccio firmare l'autorizzazione per uscire prima da scuola, quasi corro per tornare a casa a piedi perché dovreb… - andrealoca77 : Mi retwitto da solo, il precedente RT è stato a metà ottobre. Non c'è traccia dei 3 miliardi di euro per scuola e u… -