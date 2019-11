Scossa di terremoto lieve tra Velletri e Aprilia | notizie e aggiornamenti

Terremoto : Scossa di magnitudo 2.3 avvertita nel Mugello : Alle ore 01:16 della scorsa notte è stata registrata dalla rete sismica nazionale dell’Ingv una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 ad una profondità di 8 km con epicentro nel comune di Vicchio del Mugello (Firenze). Dalle verifiche effettuate dalla Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze l’evento è stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati segnalati danni. L'articolo Terremoto : scossa di magnitudo 2.3 avvertita ...

Terremoto in tempo reale - nuova Scossa in Toscana - trema la terra vicino Firenze : Un nuovo evento sismico ha interessato l’Italia nelle prime ore di oggi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto verificata in Toscana nelle vicinanze di Firenze. L’evento sismico, di magnitudo 2.3, è stato localizzato a 28 chilometri da Firenze a una profondità di 8 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dal sisma sono stati i seguenti: Borgo San Lorenzo, Vicchio, ...