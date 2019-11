Fonte : Blastingnews

(Di sabato 9 novembre 2019) Una vera e propria banda specializzata in furti con scasso. Come quello messo a segno la notte di Capodanno nel“Porta Nuova”, nei pressi di Oristano e che aveva fruttato alla banda oltre 250 mila euro tra, oro e denaro in contanti. Per questo, dopo quasi due anni di indagini, la Polizia ha stretto le manette ai polsi a tre persone. Due sono state arrestate con l’accusa diaggravato: Andrea Piras, 30 anni, cagliaritano ma residente a Dolianova, dove possiede due bar e Alberto Melis, 52 anni, cagliaritano ma residente a Pabillonis, ufficialmente disoccupato. Un terzo uomo, Roberto Pes, 59 anni, di Dolianova ma residente a Cagliari, è stato invece arrestato per riciclaggio. L’uomo, titolare di un "compro oro" a Cagliari, sarebbe il ricettatore della refurtiva e avrebbe anche fato da basista durante il colpo....

Ventogal : Sardegna: maxi furto di gioielli a centro commerciale con la tecnica del buco, tre arresti - grillotalpa : RT @SardiniaPost: Maxi furto di Capodanno a Oristano, arrestati tre componenti della banda - #Sardegna - SardiniaPost : Maxi furto di Capodanno a Oristano, arrestati tre componenti della banda - #Sardegna -