Salvini | “CasaPound e Forza Nuova rispettano la Costituzione antifascista”

Fonte : fanpage

(Di sabato 9 novembre 2019) Secondo il leader della Lega la partecipazione die CasaPound alle elezioni vuol dire che i due partitilaantifascista nata dalla Resistenza partigiana. Peccato che in verità le due compagini di estrema destra non abbiano mai fatto mistero di essere nostalgiche del regime...

davecamerini : @SteinmullerTheo @matteosalvinimi No, non incitano all’omicidio e alla violenza. Esattamente come, stando a sentire… - flinxkk8 : RT @giuliaselvaggi2: Solidarietà alla Segre dalla destra tutta: -Salvini:hanno minacciato anche me! -Marsella:ho ricevuto attentati incend… - Nonsidice74 : RT @7m70: @AnnalisaChirico il paese in cui #Salvini si fa fare la biografia dai fascisti di casapound che lo supportano e non fa alzare i s… -