Salute | l’esperta | “Sì al pisolino ma che non sia un’abitudine”

(Di sabato 9 novembre 2019) Ogni notte bisognerebbe dormire dalle 7 alle 8 ore. Dormendo di meno, il giorno seguente è facile sentirne effetti come stanchezza, irritabilità, malumore, difficoltà di concentrazione, aumento della fame. Per molti, il sonnellino pomeridiano è un modo per recuperare il sonno perso, ma quanto è utile alla? Il sonnellino “può anche essere efficace, soprattutto nel pomeriggio. È bene però che non sia un’abitudine, ma che ce lo si conceda nel momento del bisogno“, afferma Lara Fratticci, neurologa in Humanitas, analizzando gli effetti della mancanza di sonno sulla newsletter ‘Humanitas’. “Per essere davvero ristoratore, ildeve durare da mezz’ora a massimo un’ora, in modo da raggiungere la fase Rem e permettere così il recupero delle energie”, aggiunge. Occorre distinguere “tra chi è in temporaneo debito di sonno, ...