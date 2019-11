Salerno | bimbo di tre anni beve metadone e finisce in ospedale | genitori denunciati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) Dopo aver bevuto ilha perso i sensi. Un bambino di treè ricoverato all’di Battipaglia () per aver ingerito la sostanza che riduce l’assuefazione nei tossicodipendenti. L’episodio si è verificato la scorsa notte: il piccolo stava viaggiando in auto con la mamma ed il padre per far rientro in Calabria quando si è improvvisamente impossessato della boccetta, dalla quale ha bevuto la sostanza. Trasportato d’urgenza prima all’di Eboli e, successivamente, a quello di Battipaglia il piccolo dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi, al momento, resta riservata ma il piccolo – che sta reagendo bene alle cure dei medici – non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno informato l’autorità giudiziaria, denunciando a piede libero iper l’omessa vigilanza. Il padre del ...

