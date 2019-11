Sabato Rai Sport | Palinsesto 9 Novembre 2019

NCIS 16 su Rai2 verso il finale di stagione - Sabato 9 novembre il penultimo appuntamento : trama e promo : Sta per giungere al termine la programmazione di NCIS 16 su Rai2, con gli ultimi episodi della stagione in onda entro novembre. La storica serie con Mark Harmon (protagonista e produttore esecutivo), Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello e Wilmer Valderrama ha raggiunto in Italia quota 22 episodi. La sedicesima stagione è composta da 24 episodi: il finale andrà in onda il prossimo 16 novembre in prima serata con gli ultimi due episodi, ...

NCIS e FBI le puntate di Sabato 9 novembre su Rai 2 : NCIS 16 e FBI su Rai 2 sabato 9 novembre le anticipazioni Ultimo appuntamento con FBI sabato 9 novembre su Rai 2, mentre è il penultimo con NCIS che chiuderà la prossima settimana con un doppio episodio. Le serie viaggiano “accoppiate” anche negli Stati Uniti su CBS dove sono in onda la stagione 17 e 2 rispettivamente. NCIS 16×22 – Vendetta o giustizia Il giudice Deakin e altri quattro giudici sono stati, negli anni, i ...

Le Parole della settimana su Rai 3 Sabato 9 novembre - Silvio Orlando ospite di Gramellini : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 9 novembre alle 20:20: gli ospiti Passato e presente si incontrano nella nuova puntata de Le Parole della settimana in onda sabato 9 novembre dalle 20:20 su Rai Tre. Condotto da Massimo Gramellini, il programma viaggia sul filo dell’attualità che riporta nel passato in questa data storica. Per i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, Gramellini si collegherà ...

"Qui si lavora obbligatoriamente anche di Sabato" : gli operai contro l'azienda : I lavoratori della LimaCorporate di Villanova di San Daniele, in provincia di Udine, hanno scioperato contro la decisione...

I retroscena di Blogo : Gino Paoli e Ornella Vanoni nel Sabato sera di Rai1 : Musica, musica, ti chiamo musica, ma ho in mente tanti nomi in più.Cosi diceva un testo del 1981 di Sergio Bardotti e Maurizio Fabrizio e cantato da Ornella Vanoni. Già perchè sembra che i sabati sera di Rai1, dal Festival di Sanremo e fino a Ballando con le stelle, si "coloreranno" delle 7 note. Tanta musica, tanti artisti, tante canzoni, ma non solo, tanti momenti di intrattenimento di alta classe e qualità.prosegui la letturaI retroscena ...

Programmi TV di stasera - Sabato 2 novembre 2019. Rai1 ripropone lo speciale «Ulisse – Quella notte sulla Luna» : Alberto e Piero Angela Rai1, ore 21.25: speciale Ulisse – Quella notte sulla Luna – Replica Rai1 ripropone Quella notte sulla Luna, lo speciale di Ulisse andato in onda lo scorso 20 Luglio 2019, in occasione del 50° anniversario del primo passo dell’uomo sulla Luna. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto in cui cinquant’anni fa è partito il razzo che avrebbe portato i primi ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 2 Novembre 2019 | Finale Rugby World Cup e SuperCoppa Volley : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 2 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

NCIS e FBI l’appuntamento del Sabato di Rai 2 - le anticipazioni del 2 novembre : NCIS 16 e FBI 1 puntate sabato 2 novembre anticipazioni episodi su Rai 2 Prosegue l’appuntamento in prima tv assoluta con i polizieschi di Rai 2 (e CBS): sabato 2 novembre due nuovi appuntamenti con la sedicesima stagione di NCIS e con la prima di FBI. Le serie viaggiano “accoppiate” anche negli Stati Uniti su CBS dove sono in onda la stagione 17 e 2 rispettivamente. NCIS 16×21 Giustizia o vendetta Viene riaperto ...

Le Parole della settimana su Rai 3 Sabato 2 novembre - Liliana Segre ospite di Gramellini : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 2 novembre alle 20:20: gli ospiti Le Parole della settimana di Massimo Gramellini nella puntata di sabato 2 novembre non poteva non trattare il tema della settimana, legato alla commissione su antisemitismo, razzismo e istigazione all’odio guidata dalla senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana, che ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Quinta puntata di Sabato 26 ottobre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Il mondo di Ben Hur. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 26 ottobre 2019 La Quinta puntata in onda stasera è dedicata […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Quinta puntata di sabato 26 ottobre 2019, su Raiuno, ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 26 Ottobre 2019 | Coppa del Mondo Sci Solden : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 26 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

NCIS 16 e FBI 1 su Rai 2 Sabato 26 ottobre - le anticipazioni : NCIS 16 e FBI 1 puntate sabato 26 ottobre anticipazioni episodi su Rai 2 Prosegue l’appuntamento del sabato sera di Rai 2 dedicato all’azione targata CBS: inossidabile NCIS apre la serata con un episodio della sedicesima stagione in prima tv assoluta trainando la matricola FBI. Le serie viaggiano “accoppiate” anche negli Stati Uniti su CBS dove sono in onda la stagione 17 e 2 rispettivamente. NCIS 16×20 Rimorsi In un ...

Le Parole della settimana di Sabato 26 ottobre - gli ospiti di Gramellini su Rai 3 : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 26 ottobre alle 20:20: gli ospiti Nuova puntata de Le Parole della settimana di Massimo Gramellini su Rai 3 sabato 26 ottobre che avrà un ospite d’eccezione. A 13 anni dalla sua ultima apparizione televisiva in Italia Isabel Allende tornerà su Rai3 ospite dell’intervista di copertina. L’autrice cilena, che ha raggiunto la fama mondiale nel 1982 con il bestseller ...