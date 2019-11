Rugby | Top 12 | il Petrarca solo in vetta | Rovigo ferma il Calvisano nel big match di

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) E’ ildi Umberto Casellato ad aggiudicarsi il primo bigstagionale, rivincita della finale scudetto di pochi mesi fa. Al Battaglini, infatti, i rossoblù superano i campioni d’Italia dele salgono in seconda posizione in classifica, mettendo a segno un colpo già importante in chiave playoff. Con il ko del, dunque, resta una sola squadra al comando del Top 12 dopo quattro giornate. Il, in attesa del posticipo domenica del Mogliano che potrebbe agguantare inla squadra di Marcato, batte 13-6 il Viadana in un incontro tiratissimo. Gara intensa e molto combattuta sin dall’inizio che viene sbloccata dalla meta di Capraro al 16’ per i padroni di casa e che viene ribaltata da due calci piazzati di Ceballos che trova il vantaggio per il XV di Jimenez al 35’. Nel finale di tempo un calcio piazzato di Garbisi – 1/5 per lui in giornata – ...

