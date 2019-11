Rugby | Pro 14 | Scarlets-Benetton Treviso 20-17 | la difesa veneta non basta Ko in extremis

Rugby - Pro 14 2019-2020 : sesta sconfitta consecutiva per le Zebre - i Warriors vincono 31-7 : Sei sconfitte in sei partite, davvero un inizio di stagione deludente e al quale non si riescono a trovare soluzioni. Le Zebre non si sbloccano neanche davanti al pubblico di casa: nella sesta giornata del Pro 14 2019-2020 di Rugby vengono sconfitti per 31-7 dai Glasgow Warriors. La pratica è chiusa già nella prima metà di gara: George Horne è protagonista con due mete al 14′ e al 22′, la terza porta la firma di Adam Hastings per il ...

Rugby - Pro 14 : Zebre - con i Glasgow Warriors sarà un’altra sfida difficile : Tornano in campo domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16 e diretta su DAZN, le Zebre di Parma e avversari di giornata sono gli scozzesi Glasgow Warriors. I bianconeri di Michael Bradley sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale, ma anche i Warriors non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione, pagando tantissimo le assenze dei nazionali coinvolti nella Rugby World Cup. Con due vittorie e tre sconfitte ...

Rugby - Pro 14 : Benetton Treviso - con gli Scarlets la prova del nove : Sesta giornata del Guinness Pro 14 in programma questo fine settimana e sabato sera, con diretta alle 20.35 su Dazn, la Benetton Treviso sarà impegnata a Llanelli contro gli Scarlets. Una sfida molto importante per Alberto Sgarbi e compagni, che dopo un avvio di stagione durissimo arrivano all’appuntamento con due successi consecutivi contro Southern Kings ed Edimburgo. Due successi fondamentali, ma che hanno lasciato ancora molti dubbi ...

Rugby - Pro 14 : Benetton Treviso-Edimburgo 18-16 - i biancoverdi soffrono ma respingono gli scozzesi : Seconda vittoria per la Benetton nella Guinness Pro 14: i veneti si impongono 18-16 contro l’Edimburgo in una sfida durissima fino alla fine. Grande equilibrio sotto la pioggia di Treviso, con la Benetton e l’Edimburgo che si equivalgono per 80 minuti. Un paio di imprecisioni, e anche la sfortuna, permettono agli ospiti di marcare punti nel primo tempo, mentre Treviso manca più volte la chance per scappare via. Ma, alla fine, sono ...

Rugby - Pro 14 : Ulster-Zebre 22-7 - i bianconeri lottano un’ora - ma poi cedono : Crescono le Zebre, confermano quanto di buono visto una settimana fa con il Leinster e sotto il diluvio di Belfast giocano alla pari con l’Ulster. Ma nella ripresa alzano il ritmo i nordirlandesi, soffrono troppo i bianconeri e devono cedere alla distanza, con anche i gialli a Nagle e Licata a pesare tanto. Subito problemi per le Zebre, prima ancora del fischio d’inizio, con Marcello Violi che ha un problema fisico e deve dare ...

Inghilterra-Sudafrica Rugby - Finale Coppa del Mondo 2019 : programma - orario - tv e streaming : Tutto pronto per l’appuntamento più atteso dell’anno. Si assegna il titolo mondiale: va in scena domani la Finale della Coppa del Mondo 2019 di rugby, in terra giapponese. A sfidarsi alle 10.00 (ore italiane) saranno Inghilterra e Sudafrica: hanno battuto rispettivamente Nuova Zelanda e Galles nel penultimo appuntamento, centrando l’accesso alla finalissima. Andiamo a scoprire il programma dell’ultima sfida. World rugby e ...

LIVE Nuova Zelanda-Galles 14-10 - Finale 3°-4° posto Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : i Dragoni la riaprono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27′ Perfetto Rhys Patchell: 14-10, il Galles torna sotto break. 26′ C’è calcio per il Galles, si va per i pali e per accorciare le distanze. 25′ Dragoni che continuano a spingere a caccia del pari. 23′ Gallesi che attaccano! Ci provano ad andare oltre con il vantaggio, ma bisognerà tornare sul calcio precedente. 22′ Retallick questa volta perde l’ovale ...

Rugby - Pro 14 : Benetton Treviso - con Edimburgo alla ricerca del bis : Confermare la crescita vista con i Southern Kings, cancellando però l’ultimo quarto di gioco, quando i sudafricani sono andati vicini a una clamorosa rimonta. E’ un cantiere aperto la Benetton Treviso, con i nazionali tornati a disposizione solo da una decina di giorni, ma la squadra di Kieran Crowley non può più permettersi passi falsi, a iniziare dall’impegno casalingo di sabato contro una diretta rivale per i playoff, cioè ...

Rugby - Pro 14 : le Zebre a Belfast devono confermare la crescita anche in trasferta : Tornano in campo domani, con fischio d’inizio alle 20.35 e diretta streaming su DAZN, le Zebre dopo la buona prestazione di settimana scorsa a Parma contro il Leinster. Uno 0-3 che ha lasciato molti rimpianti, ma che ha evidenziato il netto cambio di rotta dei bianconeri in fase difensiva, dopo i 52 punti mediamente subiti nelle prime tre uscite stagionali. Domani le Zebre saranno in campo a Belfast contro il forte Ulster, con i ...

Finale Mondiali Rugby 2019 : Inghilterra-Sudafrica. Orario - tv - streaming e programma : Sabato 2 novembre, alle ore 10.00 italiane, si disputerà la finalissima della Coppa del Mondo di rugby: la sfida tra Inghilterra e Sudafrica, che si giocherà all’International Stadium di Yokohama, in Giappone, appare incerta ed aperta a qualsiasi risultato, anche a possibili supplementari. World rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su ...

Rugby - i migliori italiani della quarta giornata del Pro14 : E’ stato un weekend positivo per le italiane in Guinness Pro 14. Dopo tre turni a secco, infatti, è arrivata la prima vittoria, grazie al successo con bonus della Benetton Treviso con i Southern Kings. Buonissima prestazione e tanti rimpianti, invece, per le Zebre, che dopo aver subito una media di 52 punti a partita nei primi tre match, contro i campioni in carica del Leinster hanno difeso benissimo, cedendo con il punteggio record di ...

Inghilterra-Sudafrica - Finale Mondiali Rugby 2019 : data - programma - orario e tv : Il dado è tratto! Sabato 2 novembre, alle ore 10.00 italiane, si disputerà la finalissima della Coppa del Mondo di rugby, delineata al termine delle semifinali. Ad assegnare il titolo iridato sarà la sfida tra Inghilterra e Sudafrica, che si giocherà all’International Stadium di Yokohama. World rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su ...

Rugby - Pro 14 : Zebre-Leinster 0-3 - i bianconeri imbrigliano gli irlandesi ma non basta : La partita che non ti aspetti. Dopo una media di 52 punti subiti nei primi tre incontri, infatti, le Zebre alzano un vero e proprio muro davanti al Leinster. I dubliners fanno la partita nel primo tempo, ma non riescono a sfondare e nella ripresa anche le Zebre si giocano le loro chance. Ma non riescono a trovare punti e vedono svanire un’occasione d’oro. Parte subito forte il Leinster, che dopo un paio di minuti di studio accelera, ...

Rugby - Pro14 2019-2020 : Benetton Treviso-Southern Kings 36-30. Keatley e Ratuva risolvono i guai dei trevigiani : Un primo tempo di sofferenza, con un Benetton troppo falloso, che sbaglia molti placcaggi e perde ovali importanti, ma segna comunque due mete. Poi, ad inizio ripresa, è Ratuva a dare la zampata vincente, ed i Kings sono costretti ad alzare bandiera bianca e concedere il primo successo stagionale ai biancoverdi. Con la stupenda meta di Brex su calcio di Keatley arriva anche il bonus offensivo. Iniziano forte i sudafricani, che sfruttano due ...