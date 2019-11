Rugby 7s | Italia | due sconfitte e una vittoria nel torneo di Alicante

Rugby - ranking mondiale aggiornato (2 novembre) : Italia 12ma - il Sudafrica si prende la vetta : Rilasciato alla fine della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che è variato in modo sensibile in questi quaranta giorni, e soprattutto nella seconda fase della manifestazione nei piani alti poiché gli incontri della manifestazione iridata sono valsi in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo la situazione. L’Italia resta in 12ma piazza, così come il Galles si conferma quarto, ma perde punti ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il torneo di Alicante. Quattordici gli azzurri chiamati : Il CT della Nazionale italiana di Rugby a 7 maschile, Andy Vilk, ha convocato Quattordici azzurri per il torneo “Seven Elche” che si disputerà sabato 9 e domenica 10 novembre ad Alicante, in Spagna. Il raduno degli azzurri scatterà mercoledì 5, quando l’Italia arriverà in Spagna, poi ci saranno tre giorni di allenamenti. Sabato si terrà la fase a gironi, con gli azzurri che sono stati inseriti nel raggruppamento con Francia, ...

Rugby - Sergio Parisse in lizza per il Premio Miglior Meta dell’anno! Il capitano dell’Italia tra i 4 finalisti : Sergio Parisse è in lizza per il Premio Miglior Meta dell’Anno (International Rugby Player Try of the Year 2019). La segnatura realizzata dal capitano dell’Italia contro la Russia nel Test Match di San Benedetto del Tronto è tra le quattro finaliste per il prestigioso riconoscimento che verrà consegnato il prossimo 3 novembre a Tokyo (Giappone) in occasione dei World Rugby Awards, previsti il giorno dopo la Finale dei Mondiali tra ...

Rugby - i migliori italiani della seconda giornata di Top 12 : Si è disputata nel weekend la seconda giornata del massimo campionato italiano di Rugby. Sono quattro le formazioni ancora imbattute, con Petrarca Padova, Calvisano e Mogliano a punteggio pieno e il Rovigo alle loro spalle. Primo successo stagionale anche per il San Donà, che ha battuto in extremis le Fiamme Oro, e per il Viadana, che però deve ancora scoprire cosa deciderà il giudice sportivo sul match perso una settimana fa a Reggio Emilia, ma ...

Rugby - i migliori italiani della quarta giornata del Pro14 : E’ stato un weekend positivo per le italiane in Guinness Pro 14. Dopo tre turni a secco, infatti, è arrivata la prima vittoria, grazie al successo con bonus della Benetton Treviso con i Southern Kings. Buonissima prestazione e tanti rimpianti, invece, per le Zebre, che dopo aver subito una media di 52 punti a partita nei primi tre match, contro i campioni in carica del Leinster hanno difeso benissimo, cedendo con il punteggio record di ...

Rugby - ranking mondiale aggiornato (28 ottobre) : Italia 12ma - Inghilterra in testa davanti al Sudafrica : Rilasciato alla fine delle semifinali della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che varia in modo sensibile nei piani alti poiché gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo la situazione. Le due finaliste si ritrovano così ai primi due posti, mentre le squadre che si giocheranno il terzo posto inseguono, ma le ultime due sfide della rassegna iridata ...

Rugby - Mondiali 2019 : tutti i numeri e le sconfitte dell’Italia negli ultimi 10 anni. Il gap dal vertice si è accresciuto : L’eliminazione dell’Italia dalla Rugby World Cup ha aperto un forte di battito sullo stato di salute del Rugby azzurro. Pochi, ottimisti indefessi, pensavano realmente che gli azzurri avrebbero potuto battere una tra Sudafrica e All Blacks e, dunque, a rendere fallimentare l’avventura giapponese non è certo il risultato ottenuto. Dall’altra parte, però, l’esaltazione per due successi netti contro due delle ...

Rugby - il problema degli equiparati. Non sempre l’Italia ‘seleziona’ stranieri all’altezza dei palcoscenici internazionali : Viviamo in un mondo sempre più globale e, così, da anni le nazionali di molti Paesi hanno iniziato a riempirsi di giocatori con cognomi non proprio tipici. In molti casi questo è dovuto al flusso migratorio, si tratta dei figli di chi è emigrato in quel Paese e che sono ormai cittadini a pieno titolo. A volte, però, questi giocatori sono veri e propri “stranieri”, cioè sono sportivi arrivati sono in età adulta nel Paese che ora ...

Rugby - l’Italia e l’esperimento non vincente delle Accademie federali. Ecco perché non hanno funzionato : Il Giappone lo scorso weekend si sono giocati i quarti di finale della Rugby World Cup e ora si guarda con ansia alle semifinali. L’Italia, per il nono Mondiale consecutivo, lo fa da spettatrice, essendo stata eliminata nella fase a gironi. Certo, un’eliminazione che era abbastanza scontata, con gli azzurri che nel girone si erano ritrovati All Blacks e Sudafrica, scogli oggettivamente insormontabili. Ma l’avventura giapponese ...

Rugby : I migliori italiani delle prime giornate del Pro14 : Con i più forti azzurri impegnati in Giappone nella Rugby World Cup, i primi tre turni del Guinness Pro 14 sono stati difficili per Zebre e Benetton Treviso. Sei partite, altrettante sconfitte, e una stagione già in salita per le due franchigie italiane. Sconfitte differenti tra loro, con le Zebre che hanno mediamente subito 50 punti a partita, mentre Treviso ha pagato due cartellini rossi contro Leinster e Ospreys, ma avrebbe sicuramente potuto ...

Tutti i mali del Rugby italiano. Le ragioni di un limbo eterno e un salto di qualità solo agognato : Si è conclusa in anticipo la rugby World Cup dell’Italia ed è stato un Mondiale senza infamia e senza lode. La sufficienza è stata conquistata visto che si è raggiunto il risultato minimo, cioè battere Namibia e Canada, ma sicuramente l’Italia che torna dal Giappone conferma che il salto di qualità atteso da 20 anni è ancora lontano dall’essere compiuto. E la realtà è ben lontana dalla frase del presidente federale Alfredo ...

Rugby - tutti i giovani dell’Italia da seguire in vista dei Mondiali 2023 : L’Italia torna a casa dal Giappone dopo una Coppa del Mondo senza infamia e senza lode, dove si è ottenuto il risultato minimo richiesto, cioè battere nettamente Namibia e Canada e conquistare il pass per Francia 2023, ma non si è impensierito il Sudafrica, obiettivo dichiarato da Conor O’Shea. Ora gli occhi saranno puntati sul prossimo 6 Nazioni, ma la programmazione federale punterà già al prossimo appuntamento iridato, cioè la ...

Rugby - tutti i giovani dell’Italia da seguire in vista dei Mondiali 2023 : L’Italia torna a casa dal Giappone dopo una Coppa del Mondo senza infamia e senza lode, dove si è ottenuto il risultato minimo richiesto, cioè battere nettamente Namibia e Canada e conquistare il pass per Francia 2023, ma non si è impensierito il Sudafrica, obiettivo dichiarato da Conor O’Shea. Ora gli occhi saranno puntati sul prossimo 6 Nazioni, ma la programmazione federale punterà già al prossimo appuntamento iridato, cioè la ...

Rugby femminile - ranking mondiale aggiornato (14 ottobre) : Italia sempre al sesto posto : Contestualmente a quello maschile è stato rilasciato anche il ranking mondiale del Rugby femminile: l’Italia resta saldamente al sesto posto, con circa mezzo punto di margine sull’Australia, settima ed a meno di un punto dagli USA, quinti. Più lontane le squadre dal quarto posto in su e dall’ottavo in giù. World ranking Rugby al 14.10.2019 (Top 10) 1 Nuova Zelanda 93.88 2 Inghilterra 92.12 3 Francia 87.36 4 Canada 85.56 5 USA ...