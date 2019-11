Roma | rogo al Baraka Bistrot | aveva dato solidarietà alla Pecora elettrica

Roma : Martella - ‘vile rogo libri - vicinanza a Pecora elettrica’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Un luogo d’incontro di anime e di pensieri. Un luogo in cui fare cultura e promuovere i talenti. Tanto nobile la visione ed il progetto di chi anima La Pecora Elettrica, quanto vile chi mette al rogo libri, idee ed impegno sociale. Piena vicinanza e solidarietà ai proprietari”. Lo scrive su twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella. L'articolo Roma: ...

Roma - incendiata di nuovo la libreria-bistrot antifascista “La pecora elettrica” : doveva riaprire domani dopo il rogo del 25 aprile : Avrebbe dovuto aprire domani, dopo l’incendio doloso del 25 aprile. Ma la libreria-bistrot antifascista in zona Centocelle, a Roma, La pecora elettrica, ha subito un nuovo rogo. Nel video, le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco. Video Twitter/Manolo Lupicchini L'articolo Roma, incendiata di nuovo la libreria-bistrot antifascista “La pecora elettrica”: doveva riaprire domani dopo il rogo del 25 aprile proviene ...

Roma - nuovo rogo a "La pecora elettrica" : 10.35 nuovo rogo alla libreria La pecora Elettrica, luogo di aggregazione nel quartiere Romano di Centocelle. Sei mesi fa lo stesso locale era stato danneggiato dall'esplosione di un ordigno artigianale. Il locale avrebbe dovuto riaprire domani. "Hanno dato fuoco a tutto", dice il titolare della libreria.

Il musicista americano Steve Dobrogosz a Roma per i 20 anni del coro Musicanova : Proseguono i festeggiamenti per i 20 anni del coro Musicanova. Domenica 13 ottobre alle 18:30, presso il Centro Congressi SGM in via Portuense 741 a Roma, il coro fondato e diretto da Fabrizio Barchi accoglierà il compositore e pianista statunitense Steve Dobrogosz, uno dei protagonisti più influenti della musica corale contemporanea. Il Musicanova, che si avvarrà della collaborazione di un’orchestra giovanile, sarà accompagnato al piano dal ...

Sorelline morte nel rogo del camper a Roma : ergastolo a Seferovic : Condanna all'ergastolo per Serif Seferovic accusato di omicidio per la morte delle sorelle Elisabeth, Francesca e Angelica Halilovic, di 20, 8 e 4 anni avvenuto il 10 maggio 2017. Le tre ragazze...