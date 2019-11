Roma | mamma e due bimbe travolte alla fermata del bus | una donna anziana ha perso il

Gol Zaniolo - mamma mia che fuoriclasse : Roma in vantaggio contro il Napoli [VIDEO] : GOL Zaniolo – Si sta giocando il primo match valido per la 10^ giornata del campionato in Serie A, in campo Roma e Napoli in un match d’alta quota ed in grado di portare indicazioni per il proseguo del torneo. Inizio super per la squadra di Fonseca che gioca con grande intensità e qualità, gli uomini di Ancelotti invece in difficoltà. Il match si sblocca al 19′. Il marcatore? Zaniolo. Momento magico per il talento della ...

Villaggio Olimpico - mamma investe in retRomarcia figlio e un suo amico : Roma – Intorno alle 18 di mercoledì 30, presso il Villaggio Olimpico, una donna alla guida della sua Bmw ha inserito la retromarcia e durante la manovra ha investito il figlio di 14 anni e un suo amico. Entrambi i ragazzi sono stati costretti a recarsi all’ospedale per le cure. L’investimento ha avuto luogo in via degli Olimpionici, dove la Bmw condotta dalla donna ha colpito i due adolescenti che si trovavano dietro alla ...

L’omaggio dello scultore Gianluca Bagliani a Mamma Roma. Un monumento dedicato ad Anna Magnani : L’artista scultore Gianluca Bagliani offrirà alla città di Roma un busto in bronzo dedicato alla grandissima attrice, emblema del cinema italiano neorealista del dopoguerra, simbolo di emancipazione e riscatto. Proprio nei vicoli di Trastevere, quartiere simbolo della romanità e luogo d’elezione della Magnani. L’intenzione è di donarLe, in eterno, una dimora, unità alla volontà di omaggiare al contempo la Donna, forte e combattiva, antesignana ...

#viaTeulada66 - Mamma Rai si mette in mostra a Roma : Anja RubikHaider AckermannMissoniJimmy ChooIROOstwald HelgasonMiu MiuGivenchyRag & BoneRoger VivierMamma Rai si mette in mostra nella Città Eterna. E lo fa a Palazzo Venezia con il percorso espositivo #viaTeulada66 – La tua Rai in dieci programmi che hanno fatto storia curato da Fabiana Giacomotti, autrice e docente di fashion studies presso l’Università La Sapienza, con la collaborazione di Teche Rai, del Polo Museale del Lazio e ...

Sara Di Pietrantonio uccisa e bruciata a Roma - ergastolo all'ex fidanzato Paduano. La mamma di Sara : «Sentenza servirà per altre ragazze» : Condanna all'ergastolo per Vincenzo Paduano, il vigilante in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, uccisa e data alle fiamme il 29 maggio 2016 in via della...