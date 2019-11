Rogo Centocelle,titolare:"Non riaprirò"

"Non". Così ildel Baraka Bistrot, il locale incendiato nella notte a, quartiere alla periferia di Roma. "Abbiamo aperto da poco, a settembre. C'è poco da dire. Ripulisco tutto e basta. Non si può lottare contro una cosa che non sai cos'è". Il locale aveva dato solidarietà alla libreria "La Pecora Elettrica",distrutta da un. "Questo quartiere è vivo e vitale, di una vitalità sana", ha detto la sindaca Raggi giunta a. "Dobbiamo rafforzare questa rete sociale".(Di sabato 9 novembre 2019)