RISULTATI SERIE B | CLASSIFICA Diretta gol | colpo del Pescara ad Empoli! Live score

RISULTATI SERIE B - 12^ giornata : l’Empoli cede al Pescara : la classifica aggiornata : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Tante sorprese nelle gare del sabato. La capolista Benevento viene bloccata sul pari a Castellammare, mentre il Perugia cade in casa per mano del Cittadella. Pari anche tra Entella e Pordenone, vincono di misura Pisa e Venezia. Tre i posticipi domenicali. In ...

RISULTATI SERIE A - classifica/ Diretta gol : Torino rinasce - ora l'Inter! Live score : Risultati Serie A, classifica e Diretta gol Live score degli anticipi in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE C - 14^ giornata : il programma completo e le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Si scende in campo per la quattordicesima giornata di Serie C. Un turno che si preannuncia scoppiettante. Tre gli anticipi del sabato, uno per girone. Nel gruppo A il Monza riceve la Carrarese. Nel girone B il Cesena ospita la Reggiana, nel girone C la Vibonese riceve il Rieti. Domenica il resto del programma dei tre gironi. Il Renate è ospite del Lecco, interessante sfida tra Padova e Sudtirol, la Reggina ...

RISULTATI SERIE B - 12^ giornata : tonfo Perugia - la Juve Stabia ferma la capolista : la classifica aggiornata : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Tante sorprese nelle gare del sabato. La capolista Benevento viene bloccata sul pari a Castellammare, mentre il Perugia cade in casa per mano del Cittadella. Pari anche tra Entella e Pordenone, vincono di misura Pisa e Venezia. Tre i posticipi domenicali. In ...

RISULTATI SERIE A - CLASSIFICA/ Diretta gol : in campo a Brescia! Live score : RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA e Diretta gol Live score degli anticipi in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B - CLASSIFICA/ Diretta gol : tutti in campo - si gioca! Live score : RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA e Diretta gol Live score delle partite in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B - 12^ giornata : i parziali del primo tempo - Benevento sotto : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Sabato in programma sei gare. Impegnate, tra le altre, Perugia, Empoli e Benevento. Tre i posticipi domenicali. In campo Frosinone, Cosenza e Salernitana. Manca il classico appuntamento con la gara del lunedì, visto che prossima settimana il campionato è fermo ...

RISULTATI SERIE A - 12^ giornata : si gioca Brescia-Torino - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è aperto con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoSerie, finisce 3-1 grazie ad un super Caputo, tre punto d’oro per la squadra di De Zerbi. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel ...

RISULTATI SERIE B - classifica/ Diretta gol : un match di alto livello - live score : Risultati Serie B, classifica e Diretta gol live score delle partite in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE A - CLASSIFICA/ Diretta gol : il debutto di Fabio Grosso - live score : RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA e Diretta gol live score degli anticipi in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B - CLASSIFICA/ Diretta gol : sfida tra neopromosse - live score : RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA e Diretta gol live score delle partite in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, per la 12giornata di campionato.

RISULTATI SERIE B - 12^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli. Sabato in programma sei gare. Impegnate, tra le altre, Perugia, Empoli e Benevento. Tre i posticipi domenicali. In campo Frosinone, Cosenza e Salernitana. Manca il classico appuntamento con la gara del lunedì, visto che prossima settimana il campionato è fermo per fare spazio alle nazionali. Il programma ...

RISULTATI SERIE A - 12^ giornata : il programma e la classifica aggiornata : Risultati Serie A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si apre con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoSerie. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel primo math sfida tra due squadre in difficoltà come Brescia e Torino, alle 18 in campo ...

Coppa Italia Serie C - i RISULTATI : Feralpisalò agli ottavi - ok Avellino e Ternana : risultati Coppa Italia Serie C – Settimana importante per quanto riguarda la Coppa Nazionale di terza Serie. Tante squadre in campo tra mercoledì e giovedì. Si giocano i sedicesimi di finale. Partita secca, chi vince passa. In caso di parità, supplementari ed eventuali calci di rigore. Si sono concluse le prime tre sfide, ha prevalso il fattore casa. Il Piacenza ha avuto la meglio dell’Imolese, ma solo dopo i tiri dagli undici ...