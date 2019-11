Riportiamo a casa subito Silvia Romano

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 9 novembre 2019) È ormai passato un anno da quando un commando armato rapìnel villaggio di Chakama in Kenya il 20 novembre dello scorso anno. La ricostruzione del rapimento, pur non essendo ancora del tutto priva di dubbi in merito ai mandanti e alla rete di copertura dei sequestratori, ha portato a processo tre uomini. Si tratta dei cittadini somali Ibrahim Adan Omar, Abdulla Gababa Wario e Moses Luwali Chembe che sono accusati di fare parte del commando che ha realizzato il sequestro e che risultano imputati a Malindi con l’accusa di rapimento di persona e di terrorismo.Terrorismo sì perché sembrerebbe che, per modalità e mezzi impiegati, il rapimento sia stato commissionato alla banda dai “Giovani” di Al-Shabaab grazie alle indicazioni offerte dall’intelligence clandestina operante all’interno della stessa organizzazione ...

