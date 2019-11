Riguardo ai film Marvel e il mio tweet sulla “roba da sfigati” : Riguardo ai film Marvel e il mio tweet sulla “roba da sfigati” Quando Scorsese e De Palma hanno dichiarato quello che pensano dei film sui supereroi, parecchi si sono incazzati. Io gli sono andato dietro e su Twitter li ho definiti – tranne scarse eccezioni, Gotg in primis – come “roba da sfigati”. Non è stata un’uscita molto felice, avrei potuto dirlo in maniera più articolata, ma è quello che penso da un pezzo. Il mio interesse per quella ...