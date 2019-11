Rigopiano | all' asta i tesori della tragedia

Rigopiano - all'asta vino e champagne salvati dalla valanga : la rabbia delle famiglie : La replica del curatore fallimentare: "Nessun collegamento tra beni all'asta e valanga". Nel 2017 morirono 29 persone, tra...

Rigopiano - champagne e mobili : all'asta i beni dell'hotel salvati dalla valanga. I parenti delle vittime : “Macabro brindisi” : All'incanto dal vino agli arredi. Il legale delle famiglie delle vittime: "Macabra asta". Il curatore fallimentare: "Speculazioni". Nella tragedia del 2017 sul Gran Sasso morirono 29 persone

Rigopiano - ex sindaco aggredito dalla madre di una vittima : Roma, 27 set. (AdnKronos) - Momenti di tensione al Tribunale di Pescara, durante la seconda udienza del processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga, il 18 gennaio 2017. I morti furono 29 fra ospiti e personale della struttura. Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farin

Rigopiano - la madre di una vittima prende a pugni un imputato per il disastro dell’hotel di Farindola : “Era al bar a bere allegramente” : Lo ha aggredito e poi ha rivendicato il suo gesto. Maria Perilli, la madre di Stefano Feniello, una delle del disastro di Rigopiano, ha preso a pugni Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farindola imputato nell’udienza preliminare sulla tragedia dell’hotel nel quale morirono 29 persone a causa di una valanga. Tutto è avvenuto durante una pausa del procedimento, nel bar del tribunale di Pescara. Giancaterino, imputato insieme ad ...