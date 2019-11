Rigopiano | all' asta i beni dell' hotel salvati dalla valanga I parenti delle vittime

Rigopiano - all'asta i beni dell'hotel salvati dalla valanga : Champagne, arredi, quadri messi all'incanto. Il legale delle famiglie delle vittime: "Macabra asta per assicurarsi bottiglie di vino". Il curatore fallimentare: "Nessun collegamento tra beni all'asta e valanga ". Nella tragedia del 2017 sul Gran Sasso morirono 29 persone

Rigopiano - ex sindaco aggredito dalla madre di una vittima : Roma, 27 set. (AdnKronos) - Momenti di tensione al Tribunale di Pescara, durante la seconda udienza del processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga, il 18 gennaio 2017. I morti furono 29 fra ospiti e personale della struttura. Massimiliano Giancaterino, ex sindaco di Farin