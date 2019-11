Repubblica | Napoli-Genoa | probabile contestazione in curva A La curva B diserta

Repubblica : Napoli - il tempo degli alibi è finito : Napoli-Genoa rappresenta un banco di prova importante per il Napoli e soprattuto per Carlo Ancelotti. L’allenatore è stato messo in discussione ancora di più dopo l’ammutinamento della squadra arrivato in seguito ad una serie di prestazioni negative. I tifosi si aspettavano il cambio di marcia dopo il primo anno di apprendistato, ma il Napoli — nonostante i proclami di scudetto sbandierati quest’estate anche dallo stesso Carletto — ...

Repubblica : De Laurentiis rassicura Ancelotti sul futuro - ma il Napoli resta una polveriera : Dopo il comunicato del Napoli che ha lasciato qualche dubbio su quale sia il rapporto che intercorre in questo momento tra Ancelotti e De Laurentiis, Repubblica ha pubblicato un aggiornamento interessante in cui riporta che sarebbe stato lo stesso presidente a rassicurare l’allenatore del Napoli resta invece in sella per il momento Ancelotti, rassicurato da De Laurentiis nel corso di una lunga telefonata. Ma il presidente si aspetta che ...

Repubblica : Il Napoli era l’anti-Juve - ora è l’anti-Atalanta : Lascia poco all’immaginazione la condanna di Maurizio Crosetti su Repubblica che proprio non riesce a vedere al buona prestazione di cui parla Ancelotti nel post partita a Dazn. C’è qualcosa di stanco e nuvoloso nel Napoli, una specie di mollezza stagionale, a Ferrara gli azzurri hanno messo l’orologio indietro e hanno dormito un’ora in più. Un’occasione persa, ecco cos’è il pareggio portato a casa contro la Spal, ...

Repubblica : Spal-Napoli - aumentano le chance di Llorente al fianco di Milik : Una delle poche certezze della formazione del Napoli per la partita di domani contro la Spal sembra essere la presenza in campo di Milik. Repubblica Napoli lo considera un dato assodato. L’attaccante polacco ha acquistato fiducia dopo la doppietta contro il Verona ed è affamato di gol. Fu proprio allo stadio Mazza che si infortunò per la seconda volta, nel settembre 2017. La lesione del crociato lo costrinse ad un altro dolorosissimo stop. ...

Repubblica : con il Napoli non ci si annoia mai. Il coraggio premia la squadra di Ancelotti : Con il Napoli non ci si annoia mai, scrive Repubblica. E ieri sera, infatti, nel match contro il Salisburgo alla Red Bull Arena, le emozioni e i brividi sono stati tanti. La partita è stata vinta grazie alla doppietta di Mertens e al gol firmato da Insigne sbucando dalla panchina. Un gol che realizza la profezia di Ancelotti, che alla vigilia aveva dichiarato che quella di ieri sera sarebbe stata “una partita da vincere in ...

Repubblica : Salisburgo-Napoli - ballottaggio Milik-Lozano in attacco : Dopo la doppietta contro il Verona Milik ha già messo nel mirino la trasferta di mercoledì con il Salisburgo, scrive Repubblica Napoli. L’anno scorso fu suo il gol che consegnò al Napoli la qualificazione ai quarti di Europa League, alla Red Bull Arena, ora l’attaccante polacco vuole ripetersi in Champions. L’ha detto nel post partita di Napoli-Verona: “Non ho segnato in Champions nella scorsa edizione e stavolta vorrei ...

Repubblica : Ancelotti antepone le esigenze del Napoli a quelle di Insigne : Due le scelte di Ancelotti che hanno sorpreso, ieri, contro il Verona, scrive Repubblica Napoli. Il tecnico ha bocciato Ghoulam, preferendogli Malcuit a destra e spostando di nuovo a sinistra Di Lorenzo, come era già successo a Genk per fronteggiare l’emergenza. Ma, soprattutto, ha messo Insigne seconda punta, proprio il ruolo che più volte il capitano ha dichiarato, sia nello spogliatoio che in pubblico, di non preferire. L’incontro ...

Repubblica : il Napoli è la squadra che fa più cross - e la seconda per possesso palla : Il Napoli è la squadra che fa più cross. Matteo Pinci oggi scrive su Repubblica un pezzo nostalgico sui cross. O comunque su com’è cambiato il calcio. Il tiqui taca ha rivoluzionato il modo di giocare. Una volta era il più semplice e il più usato degli schemi di calcio, il modo migliore per mandare gli attaccanti in gol. Repubblica fornisce un po’ di numeri: se nel campionato 2009/2010 ogni partita di Serie A registrava mediamente 24 ...

Repubblica : De Laurentiis a Napoli domani per firmare la convenzione del San Paolo : De Laurentiis anticipa il suo arrivo a Napoli, già domani dovrebbe essere a Palazzo San Giacomo per la firma della convenzione sullo stadio San Paolo. Lo scrive oggi Repubblica Napoli per il club si tratta di una svolta dal peso specifico fondamentale, visto che la durata extra large dell’accordo permetterà al presidente di mettere in cantiere ulteriori investimenti per migliorare l’impianto (dal Museo agli Sky Box), dopo i lavori appena ...

Repubblica : prima del Verona De Laurentiis dirà che Ancelotti è centrale nel futuro del Napoli : Marco Azzi su Repubblica Napoli oggi preannuncia che Aurelio De Laurentiis sarà a Napoli domani. Il presidente è atteso a Palazzo San Giacomo dove firmerà la tanto sospirata convenzione per lo stadio San Paolo. Ma l’arrivo a Napoli del presidente, spiega Azzi, va letto soprattutto in chiave di riportare la serenità. Si spiega così la decisione presa dal numero uno della società di scendere a sua volta in campo, al fianco di Carletto ...

Festa M5S a Napoli - Porro : 'Basta guardare una foto - è politica da Prima Repubblica' : C'è stato spazio per il Movimento Cinque Stelle nella tradizionale rubrica 'Zuppa di Porro'. Nicola Porro, infatti, nella sua quotidiana rassegna stampa, non ha mancato di sollevare critiche verso i grillini che, proprio in queste ore, sono impegnati nella convention Italia Cinque Stelle a Napoli per il decimo anniversario dalla fondazione del partito. Secondo il giornalista ci sarebbe un'istantanea che raffigurerebbe i vertici del partito ...

Repubblica : Milik chiede raddoppio dell’ingaggio - il Napoli non lo prende in considerazione : Milik non ha nascosto ieri, parlando dal ritiro con la Polonia, il periodo di difficoltà che sta vivendo a Napoli, rammaricandosi per i gol che non arrivano, ma senza perdere l’entusiasmo e la voglia di trovare la giusta forma. Ma nonostante questo il polacco sta trattando con il Napoli per un adeguamento del suo contratto, secondo quanto riporta Repubblica Napoli, con delle richieste che però non sono piaciute alla società Il polacco ...

Repubblica : San Paolo - De Laurentiis vuole eliminare la pista d’atletica e fare un museo del Napoli : Repubblica Napoli conferma quanto anticipato ieri dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. La convenzione per il San Paolo tra Comune e Società Calcio Napoli è in dirittura di arrivo. Il problema relativo alle pendenze del Napoli fino al 2018 è stato risolto (ci sono voluti due incontri tra De Laurentiis e Auricchio, capo del Gabinetto). Il club ha versato nelle casse del Comune 4,3 milioni relativi alle stagioni ...

Repubblica : Milik non segna ma chiede al Napoli 4 - 5 milioni : L’inizio di stagione di Arek Milik non è dei più confortanti. I suoi ultimi tre mesi sono stati i più bui della sua avventura in Italia. E stavolta non è colpa degli infortuni, scrive Repubblica Napoli. Il centravanti polacco è in piena crisi tanto da essere scivolato ai margini del progetto di Ancelotti che, pure, si è sempre dichiarato un suo estimatore. Finora Milik ha giocato titolare solo due volte: in campionato, a Lecce, e in ...