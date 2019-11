Repubblica Firenze | Commisso ha portato un vento nuovo La Fiesole | adesso | combatta il

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Su, Stefano Cappellini scrive che forse la tifoseria viola aveva finora sotovalutato Rocco, eppure con il suo arrivo è cambiato tutto. Il patron della Fiorentina non è soltanto “l’emigrante diventato miliardario che mette passione colorita e soldi nelgiocattolo”. A volte, scrive Cappellini, “serve lo straniero che entra nel saloon per rendersi conto di quanto era viziata l’aria prima del suo ingresso”. Ha messo in evidenza, con la questione stadio, quanto sia lenta la burocrazia in Italia. Lo sapevamo già, maci chiediamo tutti perché mai dovremmo accettarlo. Non solo. Anche nel tifo è cambiato qualcosa. Scrive Cappellini: “Avete dato un’occhiata ai social della Fiorentina? Càspita, sono vivi, ironici, appassionati. Prima sembravano sfornati col ciclostile”. Idem per la forte presa di posizione contro il ...

