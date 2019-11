Renzi chiama il partito di Berlusconi | “Noi approdo naturale | aspettiamo dirigenti”

Cancellata tassa su auto aziendali - Renzi : “Io chiamato sfasciacarrozze perché volevo eliminarla” : "Nei giorni scorsi ci hanno accusato di essere sfasciacarrozze perché chiedevamo di cancellare provvedimenti sbagliati come l’aumento delle tasse sulle auto aziendali. Adesso che questa misura sbagliata è stata Cancellata potremmo toglierci tanti sassolini dalle scarpe e chiedere che fine hanno fatto quelli che una settimana fa ci insultavano": così Matteo Renzi annuncia che la tassa sulle auto aziendali non sarà presente nella manovra.Continua ...

Luigi Di Maio annuncia "un evento di coalizione col Pd" prima del voto in Umbria e chiama Matteo Renzi : Mancano pochi giorni, anzi poche ore, al voto in Umbria. E il nuovo patto M5s-Pd sente odor di sconfitta. Lo sentiva da tempo, tanto da presentarsi in coalizione pur di provare a schivare la disfatta. E ora, a ridosso del voto, ecco che Luigi Di Maio lancia un evento di coalizione. Tutti insieme app

Renzi cita Moro e chiama i moderati : “I delusi di Fi vengano a dare una mano” : «Saremo competitor del Pd. Noi vogliamo fare quel che ha fatto Macron senza il consenso dei socialisti francesi. In platea anche Lele Mora

Renzi “chiama”‘ in Italia Viva moderati del centrodestra. “Mai con il M5s” : Ci sono tre messaggi nel discorso con cui Matteo Renzi chiude, da Firenze, la tre giorni della Leopolda numero dieci, quella post Pd. Uno è per il governo: Italia Viva non vuole staccare la spina ma "il treno della legislatura arriva al 2023, chi vuole scendere prima" lo faccia ma non è intenzione di Iv. Il secondo è per il Pd: si prendono strade diverse perchè, tanto per dirne una - e non è cosa di poco conto -, Iv "un'alleanza strutturale con ...

Renzi : “Per Prodi Italia Viva è uno yogurt? Veramente lo chiamavano ‘er Mortadella’. Taglio parlamentari? Lo voterò - non sono rosicone” : “Prodi mi ha preso in giro definendo Italia Viva “uno yogurt”. Detto tra di noi con un sorriso, Prodi è l’ultimo a poter parlare di cibo e politica, visto che lo chiamano ‘er Mortadella’. Quindi, eviterei nel suo caso”. Risponde così, a L’Aria che Tira (La7), il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi, alla battuta pronunciata da Romano Prodi sul neo-partito dell’ex segretario dem. Renzi poi attacca il Pd: “Se c’è una cosa bella in Italia Viva è ...

Renzi - Striscia e l'incredibile fuorionda di insulti a Conte e Mattarella : si chiama deepfake VIDEO : insulti a Conte, Mattarella, Di Maio e anche Zingaretti: è un caso il "fuorionda" di Matteo Renzi mandato in onda da Striscia la Notizia. Nulla di vero: si tratta di un filmato...

Il gruppo Renziano al Senato si chiama Partito Socialista-Italia Viva : Matteo Renzi ha posizionato ufficialmente il suo nuovo Partito in Parlamento. “E’ stato costituito un nuovo gruppo al Senato: Partito

Renzi chiama Conte e conferma di voler abbandonare il Pd. La scissione in 10 punti : Matteo Renzi ha ufficializzato al premier Giuseppe Conte in un colloquio telefonico la sua decisione di abbandonare il Pd per creare gruppi autonomi. L'ex premier democratico, riferiscono fonti parlamentari, ha ribadito al premier che continuerà a sostenere convintamente il governo. Qui dieci domande per capire cosa potrebbe succedere ora. 1) RENZI PUÒ DAVVERO FARE LA scissione? Non solo Renzi può fare la scissione, ma ...

Renzi chiama Conte e gli annuncia il suo addio al Pd : “Garantirò l’appoggio al governo” : Matteo Renzi ha chiamato il premier Giuseppe Conte in serata per annunciargli la sua fuoriuscita dal Partito Democratico. Nella stessa telefonata l'ex-segretario dem ha assicurato al presidente del Consiglio che continuerà a sostenere convintamente il governo.Continua a leggere