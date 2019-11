Razzismo | Salvini ironico su Balotelli | “È una personcina così educata e posata Gli ho

Razzismo - Crozza infuriato con Salvini : “Segre è sotto scorta - scappava dalle SS mentre tu le corteggi. Ca***” : Nella puntata di Fratelli Di Crozza – in onda venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza, nel monologo dedicato ai recenti casi di Razzismo, si rivolge direttamente a Matteo Salvini che si è paragonato a Liliana Segre, ora sotto scorta a causa delle minacce subite: “Lei verrà ricordata perché è sopravvissuta ad Auschwitz, tu perché non sei sopravvissuto al Papeete. Da una parte i nazisti, dall’altra le ...

Razzismo - Salvini polemico : “Balotelli non è modello da seguire. Nazionale? In Italia tanti giocatori migliori di lui” : Matteo Salvini torna a commentare gli insulti razzisti a Balotelli in Verona-Brescia: il leader della lega contrario alla convocazione dell’attaccante in Nazionale come ‘messaggio antirazzista’ Gli insulti razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Verona-Brescia sono diventati anche argomento di dibattito politico. Hanno fatto particolarmente discutere le dichiarazioni di Matteo Salvini, sempre chiamato in causa in ...

Senato - nasce la commissione Segre contro Razzismo e antisemitismo. Il centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

Senato - nasce la commissione Segre contro Razzismo e antisemitismo. Centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il Centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

"Chi giudica cos'è Razzismo?". Salvini ha dubbi su commissione parlamentare contro hate speech : “Una commissione? E’ pericoloso che uno si permetta di decidere. Chi sono i giudici supremi? Chi giudica cosa è razzismo?”. Matteo Salvini, dallo studio di CartaBianca su Rai3, si pronuncia così sul tema della commissione parlamentare contro l’hate speech.“Sull’antisemitismo non si discute ma - aggiunge il leader della Lega - io mi becco del razzista perchè dico di controllare gli sbarchi. ...

Matteo Renzi a L'aria che tira accusa di Razzismo Matteo Salvini : "Ogni volta che c'è uno stupro..." : Matteo Renzi ospite alL'aria che tira di Myrta Merlino si rivolge a Matteo Salvini: "Se tu fai un tweet quando una ragazza viene violentata da un uomo di colore e sottolinei l'aspetto dell'uomo di colore e non la violenza, la settimana dopo c'è un'altra terribile e schifosa violenza fatta da un raga