Raz Degan si confessa a Verissimo | Sì | ho un nuovo amore

Verissimo - Raz Degan e la nuova fidanzata : ‘È una sirena’ : Raz Degan ufficialmente è ospite di Verissimo per celebrare i 25 anni dello spot che lo rese famosissimo pronunciando la frase ‘Sono solo fatti mie’ però si sa non si può mica parlare per 20 minuti di uno spot e Silvia Toffanin indaga sulla sua vita privata anche grazie alla proiezione di una foto in cui compare una ragazza in un paesaggio da sogno. View this post on Instagram Do you believe in ...

Raz Degan ha una nuova fidanzata : “Con lei sto bene”. La confessione a Verissimo : Raz Degan è tornato in tv come ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, in occasione dell’anniversario dal suo primo spot pubblicitario. Vi dice niente la frase “Sono solo fatti miei”. Lo slogan è passato alla storia. E dire che ha rischiato di non sostenerlo quel provino. Il modello ha raccontato che quel giorno era molto in ritardo e non aveva modo di avvisare la produzione. Poi invece è arrivato e, nonostante fosse sudato e bagnato dalla ...

Raz Degan si è fidanzato : l’annuncio a Verissimo dalla Toffanin : Verissimo, Raz Degan a Silvia Toffanin svela: “Con lei sto molto bene” E’ da poco iniziata una nuova puntata di Verissimo. E il primo ospite intervistato oggi da Silvia Toffanin è stato Raz Degan. Quest’ultimo, nella trasmissione, ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto la conduttrice di Verissimo ha voluto chiedere a Raz Degan se abbia trovato in questo periodo lontano ...

Raz Degan - la nuova vita dopo l’addio alla tv (e a Paola Barale) : Sono trascorsi 25 anni da quando Raz Degan raggiunse il successo in Italia grazie a un iconico spot di Jägermeister. Era il 1995 e da allora sono cambiate molte cose, soprattutto la vita del modello, che ha deciso di lasciare il mondo della tv per fare altro. Oggi Raz insegna yoga, gira il mondo e presto partirà per il Niger nell’ambito di una missione dell’Onu. “Non mi piace ricordare il passato, preferisco celebrare il futuro ...

Raz Degan - nuova vita. Addio fama e tv : cosa fa adesso l’ex di Paola Barale. “Non me ne frega più niente” : Il vincitore dell’edizione numero 12 de ‘L’Isola dei Famosi’ Raz Degan non ha più voglia di essere protagonista assoluto in televisione ed in generale nel mondo dello spettacolo. L’attore israeliano classe 1968 è stato nel 2018 protagonista anche del docu-reality ‘Raz And The Tribe’, supportato da Luca Argentero, Piero Pelù ed Asia Argento. Ora questi tempi sembrano destinati a finire. In ...

Raz Degan - a 25 anni di distanza sono sempre fatti suoi - : Roberta Damiata A 25 anni dallo spot che lo ha portato al grande successo, Raz Degan è regista e protagonista di uno short-film che riunisce passato e presente È uscito “True Story”, un viaggio nella memoria di Raz Degan che dopo tanti anni ripercorre il suo passato in uno short-film per Jagermeisterr Manifest. Il docu-film parte dai suoi inizi a New York e racconta tutto il suo estro e la sua voglia di mettersi in gioco. Un viaggio ...

Raz Degan - la star anticonvenzionale si racconta : sogni - futuro e yoga : Raz Degan a ruota libera. Alle origini del successo: i sogni, il futuro e lo yoga. La star anticonvenzionale si racconta Raz Degan, 25 anni sulla cresta dell’onda. Il modello e attore si è raccontato a 360 gradi a TgCom24 partendo dagli albori della sua carriera, da quello spot girato per la Jägermeister e da […] L'articolo Raz Degan, la star anticonvenzionale si racconta: sogni, futuro e yoga proviene da Gossip e Tv.

“Ho fatto testamento”. Raz Degan - la drammatica confessione dell’ex di Paola Barale spiazza : Raz Degan, la confessione che sconvolge tutti. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’ex di Paola Barale ha parlato di un momento drammatico della sua vita, quello in cui ha deciso di fare testamento. Era convinto di essere vicino alla morte e ha scritto le sue ultime volontà. Ma come sarebbe? Che cosa è successo? Perché Raz Degan lo ha fatto? Cosa non sappiamo? Col Corriere della Sera Raz Degan si è aperto a confessioni molto intime ...