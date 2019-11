Rally | primo podio per Alonso | lo spagnolo chiude al terzo posto la quarta tappa

Fonte : sportfair

(Di sabato 9 novembre 2019) Insieme con Marc Coma, il driver di Oviedo è riuscito are allae ultimadel raduno dell’Al-Ula Neomrisultato di prestigio per Fernando, loinfatti ha conquistato il suonelinsieme al co-pilota Marc Coma. Al volante di una Toyota Hilux, il driver di Oviedo ha tagliato in terza posizione il traguardo dellaed ultimadel raduno dell’Al-Ula Neom, disputato nel deserto saudita e vinto da Yazeed Al Rajhi. Un ottimo viatico perin vista della Dakar 2020, in programma dal prossimo 5 gennaio. Restando alla corsa saudita, l’ex McLaren ha completato in 1h 36’16” i 175 km previsti, alle spalle del saudita Yazeed Al Rajhi e di Yasir Bin Seaidan.L'articoloper: loalladell’Al-Ula Neom ...

