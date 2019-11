Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) È morta per emorragia celebrale 20 giorni dopo l’arrivo in ospedale la 79enne Santa Trovato. Sei mesi dopo sono scattate le manette per il figlio Carmelo Chessari, 48 anni. Per i carabinieri di, sin da subito la versione fornita dal figlio, unico convivente della donna, erano apparse sospette. Dopo mesi l’uomo ha confessato di aver aggredito lain terrazzo, non era riuscito a rientrare in. Secondo quanto lui raccontato agli inquirenti, aveva chiamato più volte la 79enne che, intenta a guardare la televisione, non si era accorta del figlio. Dopo aver forzato la porta ed essere entrato nell’abitazione, in preda a un raptus, l’uomo si era scagliato contro la pensionata, colpendola più volte in testa. Dopo essersi ripresa dall’aggressione la 79enne si era messa a letto e solo l’indomani le sue condizioni erano apparse ...

Agenzia_Ansa : Uccide la madre a pugni, arrestato a #Ragusa #ANSA - ForestaliNews : Ragusa. Uccide la madre a pugni - Siroblue : Ragusa, uccide a pugni la madre perché rimasto chiuso fuori casa: arrestato -