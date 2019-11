Ragusa | figlio uccide l' anziana madre a pugni | arrestato

Ragusa - colpita con violenza a mani nude morì dopo 20 giorni di agonia : arrestato il figlio : Con l'accusa di avere ucciso la madre a pugni, i Carabinieri di Ragusa hanno arrestato un uomo di 48 anni. L’uomo avrebbe ucciso l’anziana nel corso di una lite insorta per futili motivi durante la quale la vittima era stata colpita ripetutamente con violenza a mani nude. La donna morì dopo venti giorni di agonia.Continua a leggere

Ragusa - i rapinatori “seriali” di gioiellerie sono madre di 74 anni e figlio : ecco come mettevano a segno i colpi : La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato una donna di 74 anni e il figlio 38enne accusati di essere specialisti in furti in gioiellerie. Secondo l’accusa, mentre lui distraeva la commessa del negozio, lei arraffava tutto l’oro che poteva in pochi attimi. La Squadra Mobile di Ragusa li ha identificati grazie alla visione di filmati registrati da telecamere di sicurezza di più gioiellerie e alla collaborazione delle vittime. A Ragusa ...

