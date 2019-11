Questione di karma | trama | cast e curiosità del film con Elio Germano e Fabio De Luigi

Fonte : tvzap.kataweb

(Di sabato 9 novembre 2019) Sabato 9 novembre, in prima serata dalle 21.25 circa in poi su Rai1, va in onda ildel 2017di, una commedia scanzonata e brillante che vede soprattutto nell’interazione tra i due protagonisti –De, particolarmente ben assortiti – il suo principale punto di forza. La storia di un incontro improbabile tra due persone ancor più improbabili che però dà luogo alla nascita di un legame tanto strano quanto solido.di, trailerdiGiacomo è un ricco erede di una dinastia di industriali, ma preferisce dedicare la sua mente a pensieri e fantasticherie. La sua vita cambia quando un esoterista gli comunica che ha individuato l’attuale reincarnazione del padre, morto quando lui era ancora piccolo. La nuova vita del papà sarebbe quella di Mario, un giovane indebitato con mezza ...

