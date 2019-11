Proprietario cascina arrestato | vigili del fuoco | “Giustizia fatta ma i ragazzi non ci

Confessa il Proprietario della cascina : «L’ho fatto per i soldi dell’assicurazione» : Svolta nell’inchiesta della procura. Giovanni Vincenti crolla dopo dieci ore di interrogatorio. Indagata anche la moglie. Nell’esplosione morirono tre vigili del fuoco

Giovanni Vincenti - chi è/ Proprietario cascina esplosa ad Alessandria ha confessato : Giovanni Vincenti, chi è il Proprietario della cascina esplosa ad Alessandria: il 55enne ha confessato, giorni fa parlava di 'invidia' nei suoi confronti.

Incendio cascina Alessandria : confessa il Proprietario : È stato Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa di Quargnento (Alessandria) ad appiccare il rogo nel quale hanno perso la vita tre vigili del fuoco. Lo rende noto il procuratore capo di Alessandria, Enrico Cieri, che in conferenza stampa ha reso pubblica la confessione dello stesso uomo. “Giovanni Vincenti - annuncia il procuratore capo - ha confessato in maniera esaustiva e piena dando pieno riscontro agli elementi acquisiti ...

E' stato il Proprietario della cascina a provocare l'esplosione che ha ucciso i tre pompieri : Ha provocato l'esplosione per ottenere il premio assicurativo, Giovanni Vincenti, proprietario della cascina nell'Alessandrino divorata dalle fiamme lunedì notte insieme ai tre vigili del fuoco che erano giunti sul posto. L'azione "era volta a conseguire il premio dell' assicurazione stipulata lo scorso agosto anche per fatto doloso", ha detto il procuratore Capo di Alessandria Enrico Cieri durante la conferenza stampa che si è tenuta ...

Esplosione cascina di Quargnento - fermato Proprietario : Svolta nelle indagini della procura di Alessandria per l'Esplosione della cascina di Quargnento. E' stato fermato dai carabinieri e interrogato

Alessandria - confessa il Proprietario della cascina : "L'ho fatto per avere i soldi della assicurazione" : Giovanni Vincenti era pieno di debiti e aveva deciso di frodare l'assicurazione. Ha infatti confessato il proprietario della cascina esplosa di Quargnento (Alessandria) che ha provocato la morte dei tre vigili del fuoco. Vincenti è crollato dopo un interrogatorio di dieci ore da parte dei carabinie

Esplosione Alessandria - confessa il Proprietario della cascina : E’ stato fermato nella notte dai carabinieri di Alessandria il proprietario della cascina di Quargnento esplosa nella notte tra lunedì e martedì, uccidendo 3 vigili del fuoco. I reati contestati sono disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie. “Giovanni Vincenti ha confessato in maniera esaustiva e piena dando pieno riscontro agli elementi acquisiti durante la perquisizione”, ha affermato il procuratore capo di Alessandria, ...

Alessandria - confessa il Proprietario della cascina esplosa. Indagata anche la moglie : La notizia del fermo di Giovanni Vincenti arriva nella notte, a poche ore dai funerali solenni di Antonino, Marco e Matteo nella cattedrale dei Santi Pietro e Marco di Alessandria, alla presenza tra gli altri del premier Giuseppe Conte, del presidente della Camera Roberto Fico e del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese

Alessandria - confessa il Proprietario della cascina esplosa : 'Eravamo pieni di debiti' : C'è una svolta importantissima nelle indagini che gli inquirenti stanno eseguendo sul rogo della cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria, che qualche giorno fa è letteralmente esplosa facendo perdere la vita a ben tre Vigili del Fuoco, i cui funerali si sono celebrati ieri nel capoluogo di provincia piemontese. In queste ore il proprietario dell'immobile, Giovanni Vincenti, è stato interrogato dai carabinieri in caserma. Un ...

Quargnento. Confessa Giovanni Vincenti Proprietario della cascina esplosa : Dopo ore di interrogatorio ha Confessato Giovanni Vincenti. Il proprietario della cascina esplosa di Quargnento (Alessandria) ha ammesso le sue

Esplosione Alessandria - il Proprietario della cascina ha confessato : “Poteva evitare la tragedia” - indagata anche la moglie [GALLERY] : E’ Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina esplosa di Quargnento (Alessandria), l’uomo fermato dai carabinieri del Comando provinciale di Alessandria nell’ambito delle indagini per la morte dei tre vigili del fuoco. A renderlo noto è l’avvocato Laura Mazzolini. “Ho assistito all’interrogatorio, non posso dire nulla”, ha detto inizialmente il legale lasciando gli uffici dell’Arma in piazza ...

Vigili del fuoco morti - Proprietario cascina confessa : «Volevo i soldi dell'assicurazione». Fermata anche la moglie : C'è una tentata frode all'assicurazione dietro la tragedia di Quargnento per la quale i carabinieri hanno fermato la scorsa notte Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina...

Esplosione Alessandria - il Proprietario della cascina Giovanni Vincenti confessa. Indagata anche la moglie : «Truffa all'assicurazione - erano pieni di debiti» : Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina di Quargnento (Alessandria) è stato fermato nella notte e - dopo un serrato interrogatorio - ha confessato le sue responsabilità...

Il Proprietario della cascina confessa : "Volevo conseguire il premio assicurativo" : Luca Sablone Trovato il foglietto del timer nella camera da letto: ben sette bombole collocate nell'abitazione. Anche la moglie è indagata a piede libero Svolta nel caso della cascina esplosa a Quargnento, in provincia di Alessandria, che ha provocato la morte di tre vigili del fuoco. Nella notte il proprietario è stato convocato in caserma: dopo un lungo interrogatorio di 10 ore è scattato il fermo. Ad assisterlo l'avvocato ...