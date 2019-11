Produzione industriale e sostenibilità ambientale | l’olio diatermico

Germania - la Produzione industriale cala dello 0 - 6% : La produzione industriale in Germania , a settembre, ha registrato un calo dello 0,6% rispetto al mese precedente. Gli analisti avevano previsto una flessione più contenuta dello 0,3 per cento

Eni - CDP - Fincantieri e Terna : nascerà la società per la realizzazione di impianti di Produzione di energia da moto ondoso su scala industriale : Alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, gli Amministratori Delegati di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, Fincantieri , Giuseppe Bono, Terna , Luigi Ferraris ed Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi a Ravenna un accordo che pone le basi per la costituzione di una società per lo sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da moto ondoso . Grazie a questo accordo, che segue ...

Produzione industriale in calo per il sesto mese consecutivo : Lieve crescita mensile ad agosto (+0,3%) per la Produzione industriale che però su base annua (-1,8%)incassa il sesto calo consecutivo. Bene farmaceutica ed alimentari. In forte calo prodotti in metallo, metallurgia, mezzi di trasporto e macchinari.