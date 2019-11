Pompieri uccsi | fermato il proprietario della cascina

Fonte : vanityfair

(Di sabato 9 novembre 2019) Dopo 10 ore di interrogatorio nella notte, il Comando Provinciale di Alessandria ha diramato un comunicato: «Al termine di serrate e articolate indagini, abbiamo proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei delitti di disastro doloso, omicidio, lesioni volontarie». Si tratta di Giovanni Vincenti, ildi Quargnento in provincia di Alessandria in cui sono morti nella notte tra il 4 e il 5 novembre i treAntonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. L’uomo è entrato venerdi pomeriggio al Comando provinciale dei carabinieri, come condall’avvocato Laura Mazzolini che ha commentato: «Ho assistito all’interrogatorio, non posso dire nulla. Penso che tra poco avrete delle dichiarazioni ufficiali». Altre indicazioni si aspettano dal procuratore capo Enrico Ciceri che coordina le indagini in ...