Piazza Navona | pattuglia blocca turista che stava entrando nella Fontana dei Quattro Fiumi

(Di sabato 9 novembre 2019)chedei. Questa notte unadella Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio di controllozona di, ha fermato un ragazzo di 24 anni di nazionalità spagnola, appena entratodei. Gli agenti del I Gruppo Centro hannoto tempestivamente anche un amico delspagnolo, nel suo tentativo di accedere all’interno della vasca. Per il ventitreenne è scattata la sanzione di 450 euro come previsto dal regolamento di polizia urbana, oltre alla misura del DASPO urbano. L'articolochedeiproviene da RomaDailyNews.

