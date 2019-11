Pia Balotelli e il tenero messaggio al papà dopo gli insulti razzisti | «Voleva consolarlo»

Mario Balotelli consolato dalla sua Pia : «Papà - non ascoltarli» : Mario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e Pia«Papà non ascoltarli, sono stupidi». Nonostante la rabbia, la frustrazione e la delusione, Mario Balotelli avrà probabilmente fatto un sorriso quando sul suo cellulare è apparso il messaggio di sua figlia Pia. L’attaccante, infatti, è stato vittima di ululati razzisti durante la partita di campionato ...

Raffaella Fico difende Balotelli : "Anche a nostra figlia Pia hanno detto 'negra di m***a'" : “All’asilo hanno chiamato mia figlia ‘negra di m***a’”, è lo sfogo di Raffaella Fico, la showgirl ex compagna di Mario Balotelli da cui, nel 2012, ha avuto la piccola Pia.Se domenica 3 novembre Mario Balottelli è stato vittima di insulti razzisti durante il match Verona-Brescia, la figlia del calciatore ha dovuto vedersela con episodi simili tra i banchi di scuola. Lo ha raccontato Raffaella Fico ...

Mario Balotelli - la malaPianta del razzismo ha radici politiche profonde : Per capire a che punto di crisi, probabilmente irreparabile, delle idee e della cultura in cui siamo arrivati in Italia, basterebbe analizzare le dichiarazioni di un tizio che sarebbe il capo dei tifosi del Verona e risponde al nome di Luca Castellini, già candidato con la formazione neofascista Forza Nuova. Secondo questo signore, Mario Balotelli non sarà mai “italiano fino in fondo”. Non è chiaro da chi si senta investito ...

Mario Balotelli - l’amore per Pia in campo : «Un sogno che si avvera - amore mio» : Mario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaMario Balotelli e PiaUn gesto d’amore per Pia. Mario Balotelli, a sorpresa all’ingresso delle squadre in campo al San Paolo di Napoli, è arrivato con la figlia Pia, sei anni, tra le braccia. La bambina, nata dalla relazione con Raffaella Fico, era vestita d’azzurro, con la maglia del Napoli. E il pubblico ...

Napoli-Brescia - Balotelli tenerissimo : SuperMario fa il suo ingresso al San Paolo con la piccola Pia [VIDEO] : Mario Balotelli dolcissimo oggi al suo ingresso al San Paolo prima di Napoli-Brescia: in campo con SuperMario la figlia Pia Gesto dolcissimo di Mario Balotelli, oggi al suo ingresso in campo al San Paolo prima della sfida tra Napoli e Bescia. SuperMario ha portato in campo, in braccio, la figlia Pia, che è rimasta in braccio al padre, tra gli applausi del pubblico dello stadio napoletano e le carezze dei compagni di squadra di ...