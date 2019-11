Pesca | WWF | passi in avanti dei Paesi mediterranei per la salvaguardia dei coralli e

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) La 43esima Commissione Generale per lanel Mediterraneo (CGPM) si è chiusa ieri ad Atene e dal WWF arriva un plauso all’approvazione di 8 raccomandazioni che rappresentano un passo inrispetto all’emergenza dello sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche della regione. Tutte le raccomandazioni sono state proposte dalla Commissione Europea, un segnale rispetto alla mancanza di ambizione e iniziativa da parte delle altre parti contraenti della CGPM. In particolare il WWF accoglie con favore il nuovo piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile delle popolazioni di corallo rosso, oggi in pericolo nel Mediterraneo. Il corallo rosso è già tra le specie “in via di estinzione” nella Lista Rossa IUCN ed è incluso nell’allegato III del Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo ...

giuseppe_galise : RT @WWFitalia: Maggiore tracciabilità per la #pesca al #Corallo rosso, riduzione dello sforzo nell’#Adriatico con un piano che prevede misu… - WWFitalia : Maggiore tracciabilità per la #pesca al #Corallo rosso, riduzione dello sforzo nell’#Adriatico con un piano che pre… - ecoNewspaper : Sulla pesca alcuni passi avanti per i Paesi del Mediterraneo -