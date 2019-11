Per le elezioni regionali in Emilia Salvini mobilita i leghisti lombardi | “Tutti a

Silvio Berlusconi - il patto con Matteo Salvini : trenta posti Per i fedelissimi alle prossime elezioni : Il centrodestra è più unito che mai tanto da spingere Silvio Berlusconi a trattare con Matteo Salvini. Al centro del patto 30 posti ai fedelissimi del Cav alle prossime elezioni. Di questi 20 deputati e 10 senatori. Secondo il Fatto Quotidiano il leader di Forza Italia si starebbe accordando anche s

Elezioni Spagna - tutti contro Sanchez nel dibattito tra i 5 principali leader. E Per i sondaggi sarà difficile ottenere maggioranza : A differenza del dibattito tra i sette portavoce dei partiti di venerdì scorso, nel quale i toni si erano mantenuti abbastanza miti, quello tra i cinque candidati dei principali partiti in lizza alle Elezioni del 10 novembre è stato decisamente acceso. Pedro Sánchez (Psoe), Pablo Casado (Pp), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) e Santiago Abascal (Vox) si sono scontrati su tutti i temi toccati, ma soprattutto su come ...

Assunzioni Euronics : aPerte le selezioni Per addetti vendita e magazzino in tutta Italia : Nuove opportunità di lavoro per tutti i giovani diplomati che intendono avviare una carriera all'interno di una realtà solida e dinamica. Il noto gruppo europeo di grande distribuzione Euronics, infatti, avrebbe avviato le selezioni per varie figure professionali: addetti al magazzino, addetti alla cassa, addetti alla vendita e direttore di punto vendita. Euronics assume addetti alla cassa, al magazzino e alle vendite Come ormai noto, Euronics è ...

La ciclista che Perse il lavoro Per il dito medio contro Trump ha vinto le elezioni contro un repubblicano : All’Election Day in Virginia si è aggiudicata una vittoria anche Juli Briskman, la donna che divenne famosa per aver manifestato il suo dissenso mostrando il dito medio medio al passaggio del corteo di auto del presidente Donald Trump mentre andava in bici nell’ottobre del 2017.La foto divenne virale e quel gesto le costò il posto di lavoro come contractor del governo. Ora è stata eletta supervisore della contea ...

La geniale idea di Matteo Renzi Per vincere le elezioni : Ogni settimana in esclusiva per L'Espresso la striscia dedicata all'attualità e alla politica dalla penna di Marco Dambrosio Matteo Renzi e quel problema nel casting di Italia Viva" Perché Makkox proprio non lo sa disegnare Nicola Zingaretti " Giachetti e quel problemino della coerenza sul taglio dei parlamentari" Makkox vi spiega perché far votare i sedicenni tutto sommato è una buona idea" La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa ...

Borgonzoni favorita Per le elezioni in Emilia - ma non Per il padre : "Voterò Bonaccini" : Lucia Borgonzoni, la candidata leghista alla presidenza dell’Emilia-Romagna, è in testa ai sondaggi per le elezioni regionali che si terranno il 26 gennaio 2020. Ma la candidata del centro-destra non potrà contare sul voto del padre Giambattista. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, il genitore della Borgonzoni ha già annunciato le sue intenzioni di voto:“Auguro ogni bene a Lucia, ma voterò Bonaccini, ...

I Democratici statunitensi hanno vinto le elezioni Per il parlamento della Virginia e Per il governatore del Kentucky : Negli Stati Uniti, i Democratici hanno vinto le elezioni per il parlamento della Virginia e per il governatore del Kentucky. Sono due risultati significativi: il parlamento della Virginia era controllato da vent’anni dai Repubblicani, mentre il Kentucky è uno stato

Usa - i Repubblicani cedono ai Dem Kentucky e Virginia alle elezioni Per governatori e Parlamento statale. Vittoria in Mississipi : A un anno dal voto per le Presidenziali Usa, arrivano segnali negativi per Donald Trump e il Partito Repubblicano. Il primo test dopo il giro di boa dei 365 giorni dalla corsa alla Casa Bianca era quello dell’elezione dei governatori in Kentucky e in Mississipi, oltre a quelle per il Parlamento della Virginia, tutte e tre roccaforti del Grand Old Party. Dei tre test, i Repubblicani cadono Kentucky e in Virginia. Nel primo Stato, il ...

L'aria che tira - Sorgi : 'Governo ha fatto aspettare Alan Kurdi Per le elezioni in Umbria' : Non è passato molto tempo da quando si innescavano dibattiti di interesse nazionale per il fatto che l'Italia, con Matteo Salvini al Viminale, facesse aspettare per giorni le navi delle Ong cariche di migranti e serrasse i propri porti. Negli ultimi giorni, tuttavia, c'è stato un fatto che è sembrato molto simile a quanto avveniva con la Lega al governo: la nave Alan Kurdi è rimasta per divergi giorni a largo delle coste italiane, in attesa di ...

Marcello Sorgi a L'aria che tira : "La Alan Kurdi è stata tenuta fuori Perché c'erano le elezioni in Umbria" : L'Alan Kurdi è rimasta per otto giorni ferma prima di entrare in porto. E nessuno ne ha parlato. Marcello Sorgi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, rivela un clamoroso retroscena su quella vicenda: "Si trattava di una navetta, molto piccola per 170 persone. Vuol dire che le condizion

Delibera concorso Asl di Frosinone e selezioni Consorzio Italia Per oltre 120 oss : Attualmente è in attivo un bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di 120 operatori socio sanitari (ruolo tecnico di categoria BS in possesso della qualifica di oss e del diploma di scuola secondaria di I grado), per l'Asl di Frosinone. Anche la cooperativa sociale Consorzio Italia ricerca profili professionali in funzione di operatore socio sanitario da destinare presso i servizi socio-assistenziali dei comuni di Nocera, ...

Il Democratico Beto O’Rourke ha ritirato la sua candidatura Per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 : Beto O’Rourke, 47 anni, ex parlamentare eletto in Texas e uno dei candidati Democratici alle elezioni presidenziali statunitensi del 2020, ha annunciato venerdì il ritiro della sua candidatura a diventare nuovo presidente. O’Rourke, che era diventato noto in tutto il

L’ultimatum di Farage al premier Johnson “Fai la Brexit senza intese o Perdi le elezioni” : Il nazionalista chiede al conservatore di stracciare il patto con l’Ue. La replica: “Vuole far vincere Corbyn”

Ultimi sondaggi elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - Per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...