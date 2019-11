Pensioni | Renzi | ‘Quota 100 un autogol per il Paese’

Pensioni anticipate uscita quota100 : Pd vuole correttivi - Renzi lo stop subito dal 2020 : Continuano le tensioni interne alla maggioranza nell'approvazione della legge di Bilancio 2020, soprattutto sul fronte delle Pensioni anticipate con uscita a quota 100. Infatti, oltre agli altri nodi che vanno dal cuneo fiscale alle auto aziendali, dalle chiusure domenicali all'acqua pubblica, è scontro sulla misura che consente l'uscita a partire dai 62 anni unitamente ad almeno 38 anni di contributi versati introdotta nella legge di Bilancio ...

Pensioni ultima ora : Renzi “Quota 100 è la summa di tutti i mali” : Pensioni ultima ora: Renzi “Quota 100 è la summa di tutti i mali” Pensioni ultima ora: non è la prima volta che l’ex premier e attuale leader di Italia Viva Matteo Renzi si scaglia contro Quota 100. Il senatore, già segretario del Partito Democratico, in disaccordo con la linea del governo di preservare la misura di pensione anticipata sino alla scadenza naturale prevista per fine 2021 aveva preannunciato qualche settimana fa ...

Pensioni - Renzi : ‘Quota 100 è la summa di tutti i mali’ : Ancora scontri e polemiche nella maggioranza di governo sulla riforma delle Pensioni e sulla legge di Bilancio 2020 che ha cominciato il suo iter parlamentare al Senato della Repubblica. Ad agitare le acque è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha già annunciato nei giorni scorsi la presentazione di un emendamento per abolire la pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi che, insieme al reddito di cittadinanza, è una delle ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Salvini : 'Renzi vuole cancellare quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 novembre 2019 vedono crescere i toni delle dichiarazioni politiche riguardanti le Pensioni anticipate tramite la quota 100 e la necessità di superare la legge Fornero. Da Italia Viva si conferma che il provvedimento di flessibilità approvato dallo scorso esecutivo non rappresenta una soluzione valida per tutti i lavoratori e necessita di un ripensamento. Un proposito contro il quale risulta assolutamente ...

Pensioni - Bruno Vespa inchioda Pd - M5s e Renzi : "Se non avevate i soldi - perché allora...". Vergogna italiana : Una manovra-capestro per l'Italia, ma soprattutto per il governo di Giuseppe Conte. Nel suo editoriale sul Quotidiano nazionale, Bruno Vespa punta il dito contro tutte le incongruenze di questo esecutivo, emerse impietosamente dalle discussioni sulla finanziaria.

Pensioni ultime notizie : Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” La Manovra 2020 potrà essere certamente migliorata, ma Quota 100 non si tocca. Questo il concetto chiave espresso da Luigi Di Maio, in visita al cantiere Terni-Rieti, che ha voluto frenare le intenzioni di Matteo Renzi e del suo nuovo partito, Italia Viva, che ha deciso di mettere nel mirino proprio la misura di pensione anticipata Quota 100. Il ministro degli Esteri, ...

Pensioni - Di Maio a Renzi : ‘Nessun margine di modifica su Quota 100’ : Renziani a parte, la maggioranza è compatta sulla prosecuzione della sperimentazione delle Pensioni anticipate con la Quota 100, una delle misure simbolo, insieme al reddito di cittadinanza, del precedente governo gialloverde. A ribadirlo oggi, replicando al leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha annunciato la presentazione di un emendamento per l’abrogazione della Quota 100, è anche il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Nonostante ...

Pensioni Q100 - Renzi attacca il Governo : 'Uno spot che costa 20 miliardi di euro' : "Quota 100 è uno spot che costa 20 miliardi di euro in tre anni", lo ha affermato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi a margine della Leopolda 10 attaccando ancora la misura di stampo previdenziale sbandierata dalla Lega ed introdotta nella precedente Legge di Stabilità. Quota 100 continuerà la sperimentazione per tutto il triennio Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, infatti, per l'ex Pd spendere circa 20 miliardi di euro in tre ...

Pensioni e LdB2020 - Renzi (Italia Viva) su Quota 100 : 'Spendere 20 mld è ingiusto' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 ottobre 2020 vedono arrivare nuove dichiarazioni politiche sulle uscite anticipate (ed in particolare sulla Q100) sia da parte della maggioranza che dall'opposizione. Il nodo da sciogliere resta sempre quello delle risorse da destinare alla flessibilità previdenziale, ma la discussione continua a registrare dichiarazioni molto accese. Renzi (Italia Viva): 'Non ho niente contro chi vuole andare in ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Forza Italia contro Renzi : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Forza Italia contro Renzi Pensioni ultime notizie: ancora una volta torna sotto la luce dei riflettori Quota 100; i Renziani di Italia Viva continuano a proporre l’abolizione della misura previdenziale varata dal governo gialloverde e confermata dall’attuale Conte bis fino a scadenza (o forse solo per il 2020 come riferiscono alcune indiscrezioni). Pensioni ultime notizie: Renzi contro Quota 100 Con la ...

Pensioni ultima ora : Renzi “Quota 100 ingiusta - emendamento per abolirla” : Pensioni ultima ora: Renzi “Quota 100 ingiusta, emendamento per abolirla” Pensioni ultima ora: alla vigilia della decima edizione della Leopolda Matteo Renzi è tornato a parlare di Quota 100. Il fondatore di Italia Viva si è sempre detto chiaramente contrario alla misura ed al suo mantenimento sino alla scadenza naturale fissato per il 2021. Ricordiamo che la misura di pensione anticipata introdotta dal Governo Conte I (in maggioranza ...

Pensioni anticipate - su Q100 Renzi prepara emendamento : 'Va eliminata' : Non accenna a placarsi il dibattito politico attorno a Quota 100. La misura opzionale previdenziale che consente di raggiungere la pensione in maniera anticipata rispetto ai paletti disposti dalla Fornero continua ad essere nei pensieri negativi di Matteo Renzi. L'orientamento del governo, come è ormai noto, è quello di farla andare ad esaurimento alla fine del 2021, magari con delle piccole modifiche tecniche. Di diverso tenore è, invece, ...

Pensioni - Q100 - Renzi contro la misura : 'Mettere 20 miliardi in 3 anni è un errore' : "Quota 100 è un tema complesso, per me mettere 20 miliardi di euro in tre anni per 120 mila persone è un errore, quindi presenteremo un emendamento": ad affermarlo il senatore di Italia Viva Matteo Renzi dimostrandosi ancora una volta contrario al sistema del pensionamento anticipato introdotto nel decretone dello scorso gennaio. L'idea di Iv, infatti, consisteva nell'eliminazione totale della misura visto che, a parer loro, crea iniquità e non ...

Pensioni - Renzi : ‘Quota 100 tema complesso - presenteremo emendamento’ : Già in campagna elettorale aveva detto che in caso di vittoria non avrebbe abolito né modificato la riforma Pensioni targata Fornero, come invece promettevano il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Stessa posizione che il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, continua ad assumere oggi che fa parte della maggioranza di governo che si appresta a riconfermare con la legge di Bilancio 2020 la prosecuzione ...