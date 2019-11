Pattinaggio artistico | Cup Of China 2019 | Anna Shcherbakova trionfa e conquista il pass

Cup of China 2019 - Grand Prix Pattinaggio artistico (9 novembre) : orari delle gare e startlist. I partecipanti e l’ordine di discesa : Ancora qualche ora e andrà in scena l’atto finale della Cup Of China 2019, quarto appuntamento della serie ISU Grand Prix di pattinaggio artistico quest’anno in fase di svolgimento presso l’Hauxi Culture and Sports Center di Chongqing. La giornata si aprirà con la free dance della danza sul ghiaccio, con Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov pronti ad archiviare la pratica posizionandosi davanti agli statunitensi Madison ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Della Monica-Guarise chiudono lo short in quarta posizione. Al comando Sui-Han : Con lo short program delle coppie d’artistico si è chiusa la prima giornata Della Cup Of China 2019, quarto appuntamento Della competizione itinerante ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico quest’anno in scena presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). Come ampiamente prevedibile a portarsi al comando Della classifica sono stati i detentori del titolo iridato Wenjing Sui-Cong Han. I pattinatori cinesi, ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Matteo Rizzo terzo dopo lo short! L’azzurro insegue i pattinatori cinesi : Comincia bene nonostante qualche rammarico l’avventura di Matteo Rizzo alla Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). Il gioiellino delle Fiamme Azzurre ha infatti conquistato la terza posizione nello short program individuale maschile dopo essere stato autore di una prima parte di performance entusiasmante ...

Pattinaggio artistico - Cup of China 2019 : show Anna Shcherbakova nello short program - Miyahara e Glenn inseguono : Assolo spettacolare della russa Anna Shcherbakova nello short program femminile della Cup of China 2019, terza tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. Sul ghiaccio di Chongqing (Cina) la 15enne si è letteramente superata e ha eseguito un meraviglioso esercizio sulle note della colossa sonora di The Perfume totalizzando un perentorio 73.51, tre decimi meglio del suo personale che risaliva allo Junior Grand Prix di Bratislava della passata ...

Cup of China 2019 - Grand Prix Pattinaggio artistico (8 novembre) : orari delle gare e startlist. I partecipanti e l’ordine di discesa : Mancano poche ore all’inizio della Cup Of China, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura, al via a partire dalle ore 8:30 italiane di venerdì 8 novembre. Nella prima parte della giornata inaugurale, dove andranno in scena come di consueto i segmenti più brevi, a rompere il ghiaccio saranno i danzatori, con Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov intenzionati a prendere il largo rispetto agli inseguitori ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Shcherbakova vuole la Finale - le coppie cinesi favorite. Rizzo e Della Monica-Guarise a caccia del podio : Facili pronostici e qualche incertezza nella quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, la Cup Of Cina, in programma all’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina) a partire dalle 7:30 italiane di venerdì 8 novembre. Tra tutte la gare la più imprevedibile appare quella individuale maschile, con osservato speciale il padrone di casa Jin Boyang, il quale dovrà necessariamente cambiare marcia ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise pronti a ripartire dopo l’infortunio : La quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, la Cup Of China in programma questo fine settimana presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina), sarà di particolare interesse per i colori azzurri in quanto segnerà il debutto stagionale ufficiale Della coppia d’artistico formata da Nicole Della Monica-Matteo Guarise. Per la coppia del gruppo sportivo Fiamme Oro sarà di fondamentale ...

Cup of China 2019 - Grand Prix Pattinaggio artistico : come vederla in tv e streaming. Orari e programma - la guida sulla RAI : Mancano poco più di quarantotto ore all’inizio della Cup Of China, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio artistico che andrà in scena da venerdì a 8 novembre a domenica 10 presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina). Previste come sempre Grande emozioni; nello specifico assisteremo alla Grande sfida tra Anna Shcherbakova, pronta a staccare il pass per la Finale di Torino dopo il trionfo ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Matteo Rizzo punta al podio per dimenticare Skate Canada : Una sola parola: riscatto. Matteo Rizzo andrà alla riscossa questo fine settimana alla Cup Of China, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico in scena presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina). L’atleta delle Fiamme Azzurre, ormai fuori dai giochi per la Finale, cercherà di cancellare dalla mente Skate Canada, gara chiusa in quinta posizione dopo dopo essere stato autore di una ...

Pattinaggio artistico - Cup of China Grand Prix 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo un anno di pausa torna la Cup Of China, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura in programma da venerdì 8 novembre a domenica 10 presso la Chongqing Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing. In questo appuntamento ritroveremo Matteo Rizzo, in cerca di riscatto dopo la prestazione opaca di Skate Canada; il pattinatore delle Fiamme Azzurre sfiderà avversari preparati come Bojang Jin, pronto a fare bene ...

Pattinaggio artistico - Asian Trophy 2019 : Daniel Grassl non si ferma più! Terza vittoria consecutiva per l’azzurro : Non si ferma più Daniel Grassl, vincitore dell’Asian Open 2019, ottava tappa del circuito ISU Challenger Series 2019-2020 di Pattinaggio di figura andata in scena presso l’Ice Star Rink di Dongguann, in Cina. Il pattinatore altoatesino ha approfittato della propria supremazia alzando l’asticella tecnica, tentando di aggiungere il terzo quadruplo nel programma libero, il flip, arrivato però in maniera fallosa. Malgrado ...

Pattinaggio artistico - Internationaux de France 2019 : Mishina-Galiamov vincono tra le coppie - Ghilardi-Ambrosini ultimi : Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov hanno vinto l’Internationaux de France, terza tappa del Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico che è andata in scena a Grenoble (Francia). La coppia di artistico si è imposta con un totale di 207.58 punti, i russi sono così riusciti a battere i connazionali Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin per appena un punto (206.56) grazie a una bella rimonta nello free skating odierno: dopo lo short program ...