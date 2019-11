Pallanuoto | Euro Cup 2019-2020 | impresa Ortigia! I siciliani volano in semifinale

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) Altro giro, altra. Per la seconda annata di fila l’Ortigia continua a stupire e vola innella seconda competizione per importanza a livello continentale nellamaschile: l’Cup. I, che avevano pareggiato per 9-9 nell’andata dei quarti di finale in casa con il Vouliagmeni, oggi sono riusciti a ribaltare il pronostico battendo i greci in trasferta per 7-6 al termine di un match tiratissimo. Da fare i complimenti ovviamente alla compagine di Piccardo, in nettissima crescita (prima a pari merito con la Pro Recco in campionato): a spiccare sono Napolitano e Vidovic, con due reti a testa. VOULIAGMENI-ORTIGIA 6-7 (3-3, 2-2, 0-0, 1-2) and. 9-9 Vouliagmeni: Tzortzatos, A. Basic 1, Kalogeropoulos 1, Gkiouvetsis 3, Vlassis, Gouvis, Afroudakis 1, Stamelos, Pontikeas, Kourouvanis, Iliopoulos, N. Vukcevic 1, Andreadis. All. ...

